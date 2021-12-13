https://ria.ru/20211213/ukraina-1763441763.html

Социолог назвал вероятность нового Майдана на Украине низкой

Социолог назвал вероятность нового Майдана на Украине низкой - РИА Новости, 13.12.2021

Социолог назвал вероятность нового Майдана на Украине низкой

Радикальных протестных настроений в украинском обществе нет, вероятность нового "майдана" низкая, считает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:43

2021-12-13T12:43

2021-12-13T12:44

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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Радикальных протестных настроений в украинском обществе нет, вероятность нового "майдана" низкая, считает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович."У нас есть показатели, могу их назвать, но в этом нет смысла, потому что нет протестных настроений, которые могли бы превратиться в майдан. Есть недовольство властью, экономической ситуацией, есть недовольство ситуацией с коронавирусом, которое выливается в проверки бизнеса, ограничения для населения. Например, из-за таких ситуаций, когда человеку выписывают штраф, когда он зашел на рынок купить овощи без маски", - рассказал Антипович в интервью РБК-Украина.Он добавил, что по данным последних исследований, 22% граждан утверждают, что Украина движется в правильном направлении, что "мало, но и неплохо", потому что традиционный "минимум" - 15%, а иногда и 11%."Радикальных протестных настроений еще нет. Украинец привык выживать, адаптироваться, выкручиваться, привык не верить власти… Я не хочу представлять ситуацию, после которой украинец выйдет на майдан. Сейчас настроений к майдану нет. То, что есть недовольство - это однозначно. Но никакого настроения к майдану или предпосылок в голове у украинцев нет. Сейчас почти 40% доверяют (президенту Украины) Владимиру Зеленскому. О каком майдане мы говорим?"- подытожил Антипович.По данным последнего опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", поддержка Зеленского выросла до 23,5% после недавнего обрушения, он по-прежнему лидирует среди возможных кандидатов на следующих президентских выборах.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211205/perevorot-1762256904.html

https://ria.ru/20211202/zelenskiy-1761915419.html

https://ria.ru/20211201/yanukovich-1761698857.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский