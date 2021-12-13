https://ria.ru/20211213/ukraina-1763403242.html

В МИД исключили возможность "российского вторжения" на Украину

В МИД исключили возможность "российского вторжения" на Украину - РИА Новости, 13.12.2021

В МИД исключили возможность "российского вторжения" на Украину

США странным образом зациклились на теме якобы "российского вторжения" на Украину, его нет и быть не может, при этом Вашингтон не имеет ни морального, ни... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:18

2021-12-13T10:18

2021-12-13T10:20

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США странным образом зациклились на теме якобы "российского вторжения" на Украину, его нет и быть не может, при этом Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос о том, что Россия делает на своей территории, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза "российского вторжения" на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости", - сказал Рябков.Президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом чётко сказал ему, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Рябков отметил, что по итогам переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не прозвучало ничего, что отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели.Зеленский и Байден в четверг вечером провели телефонный разговор. Президент США проинформировал Зеленского о состоявшемся ранее на прошлой неделе разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе.По словам главы офиса президента Украины, Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву помощь, которая позволит "дать отпор в любое время". Сам Байден ранее заявлял, что что планов отправлять войска на Украину никогда не было. По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ также отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/ek-1762408393.html

https://ria.ru/20211212/ukraina-1763338987.html

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в мире, украина, сша, сергей рябков