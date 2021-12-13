https://ria.ru/20211213/ukraina-1763160317.html

Война с "угольным королем". Зеленский хочет посадить главного олигарха

Война с "угольным королем". Зеленский хочет посадить главного олигарха - РИА Новости, 13.12.2021

Война с "угольным королем". Зеленский хочет посадить главного олигарха

Госпереворот, о котором упоминал Владимир Зеленский, так и не состоялся. Никто не пришел в начале декабря свергать президента и правительство. Но обвинения... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T08:00

2021-12-13T08:00

2021-12-13T18:40

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Госпереворот, о котором упоминал Владимир Зеленский, так и не состоялся. Никто не пришел в начале декабря свергать президента и правительство. Но обвинения против олигарха Рината Ахметова остались. Почему лидер Украины поссорился с бизнесменом, умевшим найти общий язык и с властью, и с оппозицией, разбиралось РИА Новости.Мятеж богатых"Нас всех ждут интересные новости", — заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после того, как немногочисленные протестующие в центре Киева разошлись по домам.Предсказания депутата сбылись. Генпрокурор Ирина Венедиктова на днях анонсировала около двухсот уголовных дел против бизнесменов. Имена она не раскрыла, но дала понять — речь о махинациях в угольной промышленности и энергетике. Самым крупным предпринимателем в этой сфере считают Рината Ахметова, и наблюдатели заключили: именно с ним собирается судиться власть."Суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен, то есть десятками миллионов долларов", — объяснила генпрокурор.Ахметов обычно избегает журналистов, однако на этот раз пошел в контрнаступление. "Зеленский пытается втянуть меня в какой-то госпереворот, но это неправда. Меня возмущает распространение лжи вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент. Считаю себя инвестором, а свои активы — приобретенными честно и работающими прозрачно", — заявил он.Не промолчали и в офисе президента. Там напомнили: Зеленский объявил войну олигархам и намерен идти до конца."Глава государства вернет в бюджет незаконно присвоенные капиталы", — высказался Андрей Ермак, помощник украинского лидера.Уголь, футбол и политикаАхметов много лет возглавляет рейтинг самых богатых людей Украины. Через промышленно-финансовую группу System Capital Management он владеет шахтами, металлургическими заводами, электростанциями и заправками по всей республике.Большинство подконтрольных ему предприятий — в Донбассе, там его называют "угольным королем". И хотя некоторые его шахты в Горловке, Енакиево и Донецке сейчас под контролем ДНР, он остается самым богатым человеком в стране. По данным журнала Forbes, в 2021-м состояние Ахметова превысило 7,5 миллиарда долларов.Непростые отношения Москвы и Киева не мешают предпринимателю зарабатывать деньги и в России. На его компанию "ДТЭК Энерго" записаны шахты "Обуховская" и "Дальняя" в Ростовской области. В прошлом году первая, по информации сервиса "БИР-Аналитик", принесла 255,5 миллиона рублей. Летом пошли слухи, что Ахметов распродает российские активы.Прибыль — не только экономическую, но и политическую — приносит холдинг "Медиа Группа Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24". Через эти СМИ олигарх в зависимости от интересов бизнеса то ругает, то хвалит власть — устами лояльных журналистов, политологов и экономистов.Например, на прошлой неделе Ахметова заметили в Вильнюсе на дне рождения Савика Шустера. На телеканале бизнесмена он ведет популярное ток-шоу "Свобода слова". На вечеринке был и другой известный ведущий — Дмитрий Гордон. Как пишут украинские СМИ, оба журналиста доверительно беседовали с олигархом.Еще один актив Ахметова — футбольный клуб "Шахтер". В 2019-м доход от него превысил 45 миллионов долларов.Потомственный шахтерПроисхождение капиталов Ахметова много лет будоражит умы украинцев. Как профессиональный боксер заработал первый миллион — никто толком не знает. Сам он утверждает, что после развала СССР скупал акции обанкротившихся предприятий.Есть версия, что будущий олигарх в 90-е нелегально отжимал заводы и шахты. Ему якобы помогали криминальные авторитеты. Ахметов причастность к таким схемам отвергает.Интерес к угольной промышленности объясняет тем, что его близкие всю жизнь трудились на шахте. В мордовском селе Сургодь, откуда родом отец Ахметова, с работой было туго. А восток Украины в 50-е годы активно застраивали, нужны были руки."Я из бедной семьи, всегда боролся с нищетой. Жили мы дома на двадцати квадратных метрах. Спали на полу, на раскладушке. Туалет был на улице, мылись тоже на улице, из кружки", — вспоминал Ахметов.Публицист Александр Чаленко, знакомый олигарха, в беседе с РИА Новости акцентирует внимание на его происхождении: "В Донбассе всегда было много татар. Появилось даже понятие "донецкий татарин". Ахметов как раз из них. Считалось, что они, как мусульмане, непьющие, а потому советская власть активно зазывала их на стройки Донбасса. Семья со временем украинизировалась, но Ринат о корнях помнит".Главное качество олигарха — умение идти на компромисс с друзьями и врагами. "Президент, бизнес-партнер, официант или прислуга — он со всеми найдет общий язык. Всегда улыбается, говорит без надменности. Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко и до недавнего времени Зеленский — Ринат с ними дружил", — рассказывает Чаленко.С олигархом знаком и украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Он уверен, что дружелюбие Ахметова служит интересам бизнеса: "Он лоялен к любой власти. Янукович — его приятель. Но во время "оранжевой революции" 2004-го бизнесмен установил контакты и со штабом Ющенко. На Евромайдане семь лет назад умело укрепил связи с Порошенко. Ходили слухи, что во время войны в Донбассе в 2014-м поддерживал ополченцев. При этом платил налоги в бюджет Украины — значит, помогал украинской армии".Золотарев и Чаленко считают, что олигарх пытался не вмешиваться в политику, но интересы бизнеса требовали иного. В середине нулевых он стал депутатом Верховной рады от Партии регионов. Проработал в VI созыве. Однако понял: публичная сфера — не для него. Стал действовать более изощренно. Теперь во всех парламентских фракциях у Ахметова есть лоббисты.Еще один способ влиять на власть — объединиться с другими олигархами и выступить против невыгодных законодательных инициатив. Ахметов поддерживает рабочие отношения с большинством миллионеров: Порошенко, Пинчуком, Фирташем, Медведчуком и Коломойским. Зеленский намерен разрушить этот союз.Ахметов полагал, что угрозы президента несерьезны. Быстро наладил контакты с командой Зе. Но президент пошел на обострение. Восстал и олигарх. На борьбу с олигархамиПервая стычка произошла в феврале. Ахметов возмутился, что СНБО без суда и следствия ввел санкции против предпринимателя Виктора Медведчука, а потом посадил под домашний арест. Угольный король расценил это как незаконный отъем бизнеса.Летом в Верховную раду поступил законопроект № 5600, повышающий ренту на добычу железной руды и поставки электроэнергии. Если его утвердят, Ахметов потеряет до 40 процентов доходов в этой сфере. Более того, украинское сырье подорожает и станет неконкурентоспособным на мировом рынке. Но депутаты не учли эту опасность и приняли документ.Новым раздражителем стал "закон о деолигархизации". По нему бизнесмены, чьи доходы превышают 83 миллиона долларов в год, попадают в поле зрения силовиков. Если выяснится, что предприниматель влияет на политику, финансирует партии или владеет СМИ, его внесут в специальный реестр.На телеканалах Ахметова развернулась информационная война против президента. Борьбу с олигархами преподносят как давление на бизнес и попытки власти прибрать к рукам частное имущество. Гостями эфиров Шустера стали бывшие премьеры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, экс-глава МВД Арсений Аваков, снятый недавно с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков. Все они обвиняют Зеленского в популизме и непрофессионализме.Дефицит угля в разгар отопительного сезона — тоже дело рук олигарха, убеждены в окружении Зеленского. Компания "ДТЭК Энерго" Ахметова — основной импортер угля — якобы преднамеренно закупила меньше необходимого, чтобы отомстить президенту. Бизнесмен эту версию отрицает и ссылается на дороговизну энергоресурсов во всем мире. Однако эксперты не исключают, что кризис с топливом может быть рукотворным."Если зимой начнутся веерные отключения, то встанет вопрос: кто виноват. Обвинят власть и "Слуг народа". Президентское большинство распадется, и разразится политический кризис. Выхода два: формирование новой парламентской коалиции или досрочные парламентские выборы. Но рейтинг Зеленского и его партии продолжит снижаться в любом случае, шансы на новую электоральную победу невысоки", — рассуждает Золотарев.Автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин полагает, что президент так быстро не сдастся. Тем более что в борьбе с крупным бизнесом общественное мнение на его стороне: "Украинские олигархи — уходящая натура. Они уже не могут всерьез влиять на политику и стараются приспособиться".Примечательно, что Зеленский не покушается на богатства предпринимателей. Пока он делает ставку на то, чтобы ограничить политическое влияние украинских миллионеров.

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

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