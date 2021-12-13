https://ria.ru/20211213/uilan-1763473721.html
Прокуратура подтвердила статус Уилана как склонного к побегу
Прокуратура подтвердила статус Уилана как склонного к побегу - РИА Новости, 13.12.2021
Прокуратура подтвердила статус Уилана как склонного к побегу
Прокуратура признала законным статус осужденного за шпионаж Пола Уилана как склонного к побегу, защита обжаловала это решение, сообщила РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:42
2021-12-13T14:42
2021-12-13T14:50
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
андрей бабушкин
пол уилан
россия
дело пола уилана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155125/07/1551250718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7014d1f865a75c509e357e58a9b772e4.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прокуратура признала законным статус осужденного за шпионаж Пола Уилана как склонного к побегу, защита обжаловала это решение, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Карлова.Защита Уилана в феврале 2020 года указывала, что американца в московском СИЗО "Лефортово" признали склонным к побегу. В мордовской колонии, куда Уилана направили отбывать наказание, отказались снимать его с учета."Считаю, что абсолютно поверхностный ответ (прокуратуры), не указали, на каком основании был поставлен на учет Уилан, какие профилактические мероприятия были проведены, чтобы его снять, потому что законодательство предусматривает каждые полгода проводить беседы, выясняют, можно ли его снять с учёта. Я обжаловала этот ответ в мордовскую (вышестоящую) прокуратуру", - сказала собеседница агентства.Ранее член СПЧ Андрей Бабушкин сообщал РИА Новости, что члены Совета намерены написать обращение о снятии с Пола Уилана категории "склонный к побегу". Коллега правозащитника Ева Меркачева рассказывала агентству, что в СПЧ хотят выяснить обоснованность решения о постановке на учет как склонного к побегу.Пол Уилан был задержан в России в конце 2018 года и приговорен к 16-летнему заключения по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Сейчас Уилан отбывает срок колонии 17 в посёлке Озерный в Мордовии.
https://ria.ru/20211108/uilan-1758015002.html
https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155125/07/1551250718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cd865b04d2263ee9b909b7deb34067f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), андрей бабушкин, пол уилан, россия, дело пола уилана
14:42 13.12.2021 (обновлено: 14:50 13.12.2021)
Прокуратура подтвердила статус Уилана как склонного к побегу
Прокуратура подтвердила статус Уилана как склонного к побегу, защита обжаловала это