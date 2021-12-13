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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211213/udmurtiya-1763397247.html
Удмуртия подала заявку на право проведения "Игр будущего"
Удмуртия подала заявку на право проведения "Игр будущего" - РИА Новости, 13.12.2021
Удмуртия подала заявку на право проведения "Игр будущего"
Удмуртская Республика подала заявление на участие в конкурсе на право проведения в Ижевске "Игр будущего" в 2023 году, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T09:38
2021-12-13T09:38
удмуртская республика
общество
ижевск
оренбургская область
удмуртская республика (удмуртия)
красноярский край
москва
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УФА, 13 дек – РИА Новости. Удмуртская Республика подала заявление на участие в конкурсе на право проведения в Ижевске "Игр будущего" в 2023 году, сообщили в пресс-службе главы региона."Ижевск является удачной площадкой для проведения Игр: в городе развита IT-инфраструктура, он отличается компактным расположением объектов инфраструктуры вблизи от исторического центра города. В центральной части Ижевска располагаются соревновательные арены: Центральный стадион, спортивный коворк "Арена", ледовая арена "Ижсталь", бассейн олимпийского размера "Инву". Здесь же находятся "Сети-парк", концертные залы и выставочные павильоны", - рассказали в пресс-службе о преимуществах Ижевска.Также отметили, что в центре города имеется открытый водоем – Ижевский пруд, являющийся самым крупным по площади искусственным водоемом Европы. Кроме того, между спортивными и культурными объектами города располагаются пешеходные зоны и парковки, которые смогут стать площадкой для размещения "Города Будущего"."Ижевск является родиной многих IT-компаний и проектов, например, системы электронного документооборота Directum, системы управления бизнес-процессами ELMA. В нем широко развит широкополосный интернет. Также в городе проводятся турниры по киберспорту всероссийского уровня. Ижевск не раз принимал всероссийские и международные соревнования", - говорится в сообщении."Игры Будущего-2023" – это международные соревнования национальных сборных по инновационным дисциплинам с использованием технологий, цифровой среды и физической активности, информируют власти Удмуртии."Планируется, что соревнования продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных и зрелищных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность. Города-кандидаты, вошедшие в шорт-лист, будут объявлены 1 апреля 2022 года. Инспекционный тур по городам пройдет с 15 апреля по 1 мая, а 16 мая 2022 года будут объявлены победители заявочной кампании", - сообщает пресс-служба главы региона.По данным пресс-службы, 16 российских регионов изъявили желание провести первые киберспортивные "Игры будущего" 2023 года: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Калининградская и Оренбургская области, Мордовия, Удмуртия и Татарстан, Приморский, Краснодарский, Пермский и Красноярский края.
https://ria.ru/20211011/remont-1754041551.html
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оренбургская область
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общество, ижевск, оренбургская область, удмуртская республика (удмуртия), красноярский край, москва
09:38 13.12.2021
 
Удмуртия подала заявку на право проведения "Игр будущего"

Удмуртия подала заявку на участие в конкурсе на право проведения "Игр будущего" в Ижевске

© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанкИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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УФА, 13 дек – РИА Новости. Удмуртская Республика подала заявление на участие в конкурсе на право проведения в Ижевске "Игр будущего" в 2023 году, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Ижевск является удачной площадкой для проведения Игр: в городе развита IT-инфраструктура, он отличается компактным расположением объектов инфраструктуры вблизи от исторического центра города. В центральной части Ижевска располагаются соревновательные арены: Центральный стадион, спортивный коворк "Арена", ледовая арена "Ижсталь", бассейн олимпийского размера "Инву". Здесь же находятся "Сети-парк", концертные залы и выставочные павильоны", - рассказали в пресс-службе о преимуществах Ижевска.
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Также отметили, что в центре города имеется открытый водоем – Ижевский пруд, являющийся самым крупным по площади искусственным водоемом Европы. Кроме того, между спортивными и культурными объектами города располагаются пешеходные зоны и парковки, которые смогут стать площадкой для размещения "Города Будущего".
"Ижевск является родиной многих IT-компаний и проектов, например, системы электронного документооборота Directum, системы управления бизнес-процессами ELMA. В нем широко развит широкополосный интернет. Также в городе проводятся турниры по киберспорту всероссийского уровня. Ижевск не раз принимал всероссийские и международные соревнования", - говорится в сообщении.
"Игры Будущего-2023" – это международные соревнования национальных сборных по инновационным дисциплинам с использованием технологий, цифровой среды и физической активности, информируют власти Удмуртии.
"Планируется, что соревнования продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных и зрелищных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность. Города-кандидаты, вошедшие в шорт-лист, будут объявлены 1 апреля 2022 года. Инспекционный тур по городам пройдет с 15 апреля по 1 мая, а 16 мая 2022 года будут объявлены победители заявочной кампании", - сообщает пресс-служба главы региона.
По данным пресс-службы, 16 российских регионов изъявили желание провести первые киберспортивные "Игры будущего" 2023 года: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Калининградская и Оренбургская области, Мордовия, Удмуртия и Татарстан, Приморский, Краснодарский, Пермский и Красноярский края.
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