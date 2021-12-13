https://ria.ru/20211213/tula-1763408518.html

В Туле прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

В Туле прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе - РИА Новости, 13.12.2021

В Туле прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Более 260 спортсменов из 29 регионов России приняли участие в прошедших в Туле Всероссийских соревнованиях по спортивной (греко-римской) борьбе, сообщил РИА... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:53

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ТУЛА, 13 дек - РИА Новости. Более 260 спортсменов из 29 регионов России приняли участие в прошедших в Туле Всероссийских соревнованиях по спортивной (греко-римской) борьбе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, соревнования стали первым турниром по единоборствам в спорткомплексе комплексе "Тула-Арена", открывшемся в октябре."На соревнованиях выступили свыше 260 юношей 2005-2006 годов рождения из 29 регионов России. В том числе 18 спортсменов из Тульской области", – сказал собеседник агентства.Участников и гостей соревнований от имени губернатора Алексея Дюмина поздравил его первый заместитель, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин."Новый дворец спорта был построен по инициативе губернатора Алексея Дюмина менее, чем за два года. Сегодня в залах спорткомплекса занимаются более 500 воспитанников спортивных школ. Тульская земля – родина многих выдающихся спортсменов. Желаю успехов всем участникам всероссийских соревнований", – приводят в пресс-службе слова Валерия Шерина.

https://ria.ru/20211208/sotsseti-1762878864.html

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