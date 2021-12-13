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Лукашенко впервые за 25 лет сменил главу ЦИК
Лукашенко впервые за 25 лет сменил главу ЦИК - РИА Новости, 13.12.2021
Лукашенко впервые за 25 лет сменил главу ЦИК
Новым главой Центризбиркома Белоруссии стал Игорь Карпенко. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:04
2021-12-13T12:04
2021-12-13T13:01
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лидия ермошина
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МИНСК, 13 дек — РИА Новости. Новым главой Центризбиркома Белоруссии стал Игорь Карпенко.До этого он руководил Министерством образования. Карпенко сменил на этом посту Лидию Ермошину, возглавлявшую ЦИК с 1996 года."Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко, который до настоящего времени занимал пост министра образования, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов", — сообщило агентство Sputnik.На эту должность его кандидатуру предложил председатель палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.Карпенко родился 28 апреля 1964 года. Он окончил Минский государственный педагогический институт (учитель истории, обществоведения и английского языка), а затем — Академию управления при президенте по специальности "международные отношения".Новый глава ЦИК прошел путь от секретаря комитета комсомола до главы Минобразования, которым его назначили в декабре 2016 года. Крое того, Карпенко участвовал в создании Коммунистической партии страны и ранее возглавлял ее, а сейчас числится вторым секретарем ЦК КПБ.
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733948490.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, цик белоруссии, лидия ермошина, игорь карпенко
12:04 13.12.2021 (обновлено: 13:01 13.12.2021)
Лукашенко впервые за 25 лет сменил главу ЦИК
Президент Лукашенко назначил Карпенко главой ЦИК вместо работавшей с 1996 года Ермошиной