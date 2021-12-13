https://ria.ru/20211213/traty-1763407157.html

На борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят 772 миллиарда рублей

На борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят 772 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2021

На борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят 772 миллиарда рублей

В 2021 году запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:36

2021-12-13T10:36

2021-12-13T10:38

распространение коронавируса

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034143_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_b41b1fc6964dc6669dfe8a3642fd39ff.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В 2021 году запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова."В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.По ее словам, в прошлом году на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей, без учета мер поддержки экономики.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии