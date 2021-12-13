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На борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят 772 миллиарда рублей
На борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят 772 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2021
На борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят 772 миллиарда рублей
В 2021 году запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:36
2021-12-13T10:36
2021-12-13T10:38
распространение коронавируса
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В 2021 году запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова."В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.По ее словам, в прошлом году на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей, без учета мер поддержки экономики.
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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:36 13.12.2021 (обновлено: 10:38 13.12.2021)
На борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят 772 миллиарда рублей
На борьбу с COVID-19 в 2021 году запланировано использовать 772 миллиарда рублей