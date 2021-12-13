https://ria.ru/20211213/trailer-1763202947.html

Вышел первый трейлер фильма "Соник в кино 2"

Вышел первый трейлер фильма "Соник в кино 2" - РИА Новости, 13.12.2021

Вышел первый трейлер фильма "Соник в кино 2"

На YouTube-канале студии Paramount Pictures разместили первый трейлер анимационно-игрового фильма "Соник в кино 2". РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T07:07

2021-12-13T07:07

2021-12-13T07:07

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джеймс марсден

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На YouTube-канале студии Paramount Pictures разместили первый трейлер анимационно-игрового фильма "Соник в кино 2". Синего ежика по имени Соник ждут новые приключения. Поселившись в Грин Хилз, он хочет всем доказать, что настоящий герой. Эту возможность ему предоставляет злодей доктор Роботник и его напарник Наклз. Они разыскивают магический изумруд, способный уничтожать целые вселенные.Соник отправляется в кругосветное путешествие, чтобы первым найти изумруд. По дороге он знакомится с лисенком по имени Тейлз и объединяется с ним. Режиссер — Джефф Фаулер, который снял первую часть фильма "Соник в кино" (2020).Главные роли в сиквеле озвучили Джеймс Марсден, Бен Шварц, Джим Керри, Тика Самптер, Наташа Ротуэлл, Идрис Эльба и другие. Премьера второй части "Соника в кино" состоится 31 марта 2022 года.

https://ria.ru/20211210/trailer-1762883024.html

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джим керри, новости культуры, кино и сериалы, джеймс марсден, идрис эльба