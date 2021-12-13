https://ria.ru/20211213/tpu-1763362891.html

Новое покрытие в сто раз усилит защиту металла от деградации в воде

Новое покрытие в сто раз усилит защиту металла от деградации в воде - РИА Новости, 13.12.2021

Новое покрытие в сто раз усилит защиту металла от деградации в воде

Уникальное покрытие, которое в 100 раз снижает скорость "обрастания" металлов в воде и других биологических средах, разработали ученые Томского политехнического РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T05:00

2021-12-13T05:00

2021-12-13T10:19

наука

технологии

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тпу

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навигатор абитуриента

томский политехнический университет

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Уникальное покрытие, которое в 100 раз снижает скорость "обрастания" металлов в воде и других биологических средах, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами. По словам авторов, новый материал также позволит сделать медицинские имплантаты более долговечными и безопасными. Результаты опубликованы в журнале Applied Surface Science.Биообрастание – формирование нежелательных отложений на металлических поверхностях, погруженных в биологическую среду. Такие "наросты", возникающие из-за деятельности микроорганизмов, снижают функциональные свойства металла и способны привести к его разрушению. Проблема биообрастания актуальна для разных сфер: от него страдают как морские суда, так и имплантируемые медицинские изделия.Решение этой проблемы – придать поверхности свойства, препятствующие оседанию микроорганизмов. Как правило, для этого используют диоксид титана, однако, по словам ученых ТПУ, он отличается довольно высокой стоимостью и эффективен далеко не во всех случаях.Специалисты ТПУ нашли новое недорогое средство, которое позволяет в 100 раз снизить активность биообрастания, превосходя тем самым в несколько раз диоксид титана. По словам создателей, новое покрытие ориентировано прежде всего на борьбу с патогенной микрофлорой на поверхности медицинских имплантатов, но может применяться и для любых других изделий.Структура поверхности пленок из альгината меди, как объяснили ученые ТПУ, препятствует прикреплению бактерий, микроскопических водорослей и других организмов. Для них медь токсична, поэтому варьируя объем этого металла в покрытии, можно подготовить конструкцию для работы в конкретной среде с учетом ее биоактивности."В перспективе такие пленки можно использовать как в судостроении, так и, например, для адресной доставки медикаментов, "пришивая" к ней нужные лекарственные соединения перед имплантацией. Это позволит уменьшить лекарственную нагрузку на организм и затруднит распространение инфекции", – прокомментировал Сергей Твердохлебов.Исследования проводились совместно со специалистами Харбинского технологического университета (Китай).

https://ria.ru/20211019/misis-1755052254.html

https://ria.ru/20211123/urfu-1760182611.html

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технологии, наука, тпу, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет