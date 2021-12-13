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Наука
https://ria.ru/20211213/tpu-1763362891.html
Новое покрытие в сто раз усилит защиту металла от деградации в воде
Новое покрытие в сто раз усилит защиту металла от деградации в воде - РИА Новости, 13.12.2021
Новое покрытие в сто раз усилит защиту металла от деградации в воде
Уникальное покрытие, которое в 100 раз снижает скорость "обрастания" металлов в воде и других биологических средах, разработали ученые Томского политехнического РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T05:00
2021-12-13T10:19
наука
технологии
наука
тпу
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Уникальное покрытие, которое в 100 раз снижает скорость "обрастания" металлов в воде и других биологических средах, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами. По словам авторов, новый материал также позволит сделать медицинские имплантаты более долговечными и безопасными. Результаты опубликованы в журнале Applied Surface Science.Биообрастание – формирование нежелательных отложений на металлических поверхностях, погруженных в биологическую среду. Такие "наросты", возникающие из-за деятельности микроорганизмов, снижают функциональные свойства металла и способны привести к его разрушению. Проблема биообрастания актуальна для разных сфер: от него страдают как морские суда, так и имплантируемые медицинские изделия.Решение этой проблемы – придать поверхности свойства, препятствующие оседанию микроорганизмов. Как правило, для этого используют диоксид титана, однако, по словам ученых ТПУ, он отличается довольно высокой стоимостью и эффективен далеко не во всех случаях.Специалисты ТПУ нашли новое недорогое средство, которое позволяет в 100 раз снизить активность биообрастания, превосходя тем самым в несколько раз диоксид титана. По словам создателей, новое покрытие ориентировано прежде всего на борьбу с патогенной микрофлорой на поверхности медицинских имплантатов, но может применяться и для любых других изделий.Структура поверхности пленок из альгината меди, как объяснили ученые ТПУ, препятствует прикреплению бактерий, микроскопических водорослей и других организмов. Для них медь токсична, поэтому варьируя объем этого металла в покрытии, можно подготовить конструкцию для работы в конкретной среде с учетом ее биоактивности."В перспективе такие пленки можно использовать как в судостроении, так и, например, для адресной доставки медикаментов, "пришивая" к ней нужные лекарственные соединения перед имплантацией. Это позволит уменьшить лекарственную нагрузку на организм и затруднит распространение инфекции", – прокомментировал Сергей Твердохлебов.Исследования проводились совместно со специалистами Харбинского технологического университета (Китай).
https://ria.ru/20211019/misis-1755052254.html
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технологии, наука, тпу, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет
05:00 13.12.2021 (обновлено: 10:19 13.12.2021)
 

Новое покрытие в сто раз усилит защиту металла от деградации в воде

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Уникальное покрытие, которое в 100 раз снижает скорость "обрастания" металлов в воде и других биологических средах, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами. По словам авторов, новый материал также позволит сделать медицинские имплантаты более долговечными и безопасными. Результаты опубликованы в журнале Applied Surface Science.
Биообрастание – формирование нежелательных отложений на металлических поверхностях, погруженных в биологическую среду. Такие "наросты", возникающие из-за деятельности микроорганизмов, снижают функциональные свойства металла и способны привести к его разрушению. Проблема биообрастания актуальна для разных сфер: от него страдают как морские суда, так и имплантируемые медицинские изделия.
Решение этой проблемы – придать поверхности свойства, препятствующие оседанию микроорганизмов. Как правило, для этого используют диоксид титана, однако, по словам ученых ТПУ, он отличается довольно высокой стоимостью и эффективен далеко не во всех случаях.
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Специалисты ТПУ нашли новое недорогое средство, которое позволяет в 100 раз снизить активность биообрастания, превосходя тем самым в несколько раз диоксид титана. По словам создателей, новое покрытие ориентировано прежде всего на борьбу с патогенной микрофлорой на поверхности медицинских имплантатов, но может применяться и для любых других изделий.

"Мы "сшили" катионами мягкие объемные альгинатные пленки, получаемые из бурых водорослей Phaeophyceae, с кальцием и медью в различных пропорциях и исследовали влияние прочностных свойств пленок и их смачиваемости водой и маслом на количество осевших микроскопических форм жизни", – рассказал доцент Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Сергей Твердохлебов.

Структура поверхности пленок из альгината меди, как объяснили ученые ТПУ, препятствует прикреплению бактерий, микроскопических водорослей и других организмов. Для них медь токсична, поэтому варьируя объем этого металла в покрытии, можно подготовить конструкцию для работы в конкретной среде с учетом ее биоактивности.
"В перспективе такие пленки можно использовать как в судостроении, так и, например, для адресной доставки медикаментов, "пришивая" к ней нужные лекарственные соединения перед имплантацией. Это позволит уменьшить лекарственную нагрузку на организм и затруднит распространение инфекции", – прокомментировал Сергей Твердохлебов.
Структура поверхности скаффолда, состоящего из слоя пористых микросфер поли-3-оксибутирата. Справа - широкопольная световая микроскопия, увеличение ×10, слева – сканирующая электронная микроскопия, увеличение ×500.
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НаукаТехнологииНаукаТПУУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТомский политехнический университет
 
 
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