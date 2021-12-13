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В Кентукки 64 человека погибли из-за торнадо, заявил губернатор

В Кентукки 64 человека погибли из-за торнадо, заявил губернатор - РИА Новости, 13.12.2021

В Кентукки 64 человека погибли из-за торнадо, заявил губернатор

Губернатор пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир заявил, что, по уточненным данным, в результате разгула стихии пропавшими без вести... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:09

2021-12-13T19:09

2021-12-13T19:09

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Губернатор пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир заявил, что, по уточненным данным, в результате разгула стихии пропавшими без вести в штате числятся по меньшей мере 105 человек, погибли 64.Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Ранее губернатор Кентукки заявлял, что число погибших в результате смертоносного торнадо в штате составляет более 80 и может перерасти за сотню. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки."По состоянию на сегодняшнее утро наиболее точное число подтвержденных смертей, самое точное число, которое у нас есть, 64 жителя Кентукки. Помните, что это число нестабильно, оно изменится. Иногда оно, слава богу, снижается, порой растет… на данный момент мы считаем, что по меньшей мере 105 жителей Кентукки считаются пропавшими без вести, которых мы все еще пытаемся найти", - сказал губернатор на пресс-конференции.По словам Бешира, тысячи зданий были полностью или частично разрушены. Он отметил, что до определения точного числа погибших и пострадавших, а также объема нанесенного ущерба, могут пройти недели. По мнению губернатора, число жертв может достигнуть примерно 80.Ранее стало известно, что несколько десятков человек числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей. Как заявил губернатор, по предварительным, пока неподтвержденным данным организаций, 94 человека были найдены живыми, восемь погибли и еще восемь продолжают числиться пропавшими.Губернатор заявил, что флаги на зданиях государственных учреждений будут приспущены в память о жертвах стихийного бедствия со вторника до следующего понедельника.

https://ria.ru/20211213/kentukki-1763390843.html

https://ria.ru/20211213/nepogoda-1763422147.html

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в мире, арканзас, сша, миссури, джо байден