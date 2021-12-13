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Губернатор Кентукки спрогнозировал количество жертв из-за урагана в штате
Губернатор Кентукки спрогнозировал количество жертв из-за урагана в штате - РИА Новости, 13.12.2021
Губернатор Кентукки спрогнозировал количество жертв из-за урагана в штате
Число погибших в результате смертоносного торнадо в американском штате Кентукки перерастет за сотню, с таким прогнозом в воскресенье выступил губернатор штата... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T04:58
2021-12-13T04:58
2021-12-13T04:58
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энди бешир
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Число погибших в результате смертоносного торнадо в американском штате Кентукки перерастет за сотню, с таким прогнозом в воскресенье выступил губернатор штата Энди Бешир.Он добавил, что в результате недавнего стихийного бедствия оказались разрушены целые города. "Родной город моего отца был уничтожен наполовину. Мне тяжело это описать", - признал губернатор.Отдельно в ходе пресс-конференции Бешир добавил, что в штате задействовано более 300 бойцов Национальной гвардии. Они помогают искать людей под завалами. отметил губернатор. По его словам, за последние сутки работ специалисты не обнаружили выживших.В свою очередь, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что специалисты будут работать на местах ближайшие "дни, недели и месяцы, пока восстановление не завершится".Торнадо и ураганы обрушились за последние сутки на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси.
https://ria.ru/20211212/soboleznovaniya-1763343639.html
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в мире, арканзас, сша, миссури, кентукки, вашингтон, энди бешир
Губернатор Кентукки спрогнозировал количество жертв из-за урагана в штате
Губернатор Кентукки Бешир: число погибших при торнадо в штате перевалит за сотню