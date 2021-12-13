https://ria.ru/20211213/test-1763409900.html

Сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по тесту на антитела

Сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по тесту на антитела - РИА Новости, 13.12.2021

Сертификаты о перенесенном COVID-19 будут выдавать по тесту на антитела

Россияне с положительными ПЦР-тестами, не сообщавшие о заражении SARS-CoV-2, смогут получить документ о перенесенном заболевании, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:46

2021-12-13T10:46

2021-12-13T15:23

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коронавирус в россии

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россияне с положительными ПЦР-тестами, не сообщавшие о заражении SARS-CoV-2, смогут получить документ о перенесенном заболевании, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, и в медицинской организации им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся — и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь", — отметила она.Этим людям предложат сдать анализы на антитела. Те, у кого результаты будут положительными, смогут получить сертификат о перенесенном заболевании сроком на год."При этом мы не будем мерить эти антитела, эти антитела с точки зрения их количества, мы будем получать результат только "да" или "нет", — уточнила Голикова.Вице-премьер отметила, что такую возможность предоставят россиянам, которые получили положительные ПЦР-тесты после 1 января 2021 года.Более того, граждане, которые не сдавали анализы на COVID-19, но считают, что переболели, тоже смогут сдать тест на антитела. Если он окажется положительным, они также получат сертификат, но он будет действовать полгода.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211213/omikron-shtamm-1763403404.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество