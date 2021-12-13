https://ria.ru/20211213/tekhas-1763392426.html
Во время стрельбы в штате Техас погиб человек
Во время стрельбы в штате Техас погиб человек - РИА Новости, 13.12.2021
Во время стрельбы в штате Техас погиб человек
Один человек погиб, 13 пострадали в результате стрельбы в городе Бэйтаун в американском штате Техас, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонзалес. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T08:45
2021-12-13T08:45
2021-12-13T08:50
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Один человек погиб, 13 пострадали в результате стрельбы в городе Бэйтаун в американском штате Техас, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонзалес."Число раненых увеличилось до 14, из них один человек был признан мертвым. Троих в критическом состоянии забрала (организация санавиации - ред.) Lifeflight, остальные, как сообщается, получили ранения, не угрожающие жизни", - заявил шериф в Twitter.По данным телеканала ABC, стрельба произошла в ходе мероприятия, посвященного поминовению молодого человека, убитого у себя дома около двух недель назад. Шериф отметил, что на месте присутствовали около 50 человек, когда неизвестный проезжал мимо на автомобиле и открыл стрельбу.
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в мире, техас, сша
08:45 13.12.2021 (обновлено: 08:50 13.12.2021)
Во время стрельбы в штате Техас погиб человек
Во время стрельбы в штате Техас погиб человек, еще 13 пострадали