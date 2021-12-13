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Дополнительные рейсы из Владивостока в Таиланд откроются в декабре

Дополнительные рейсы из Владивостока в Таиланд откроются в декабре - РИА Новости, 13.12.2021

Дополнительные рейсы из Владивостока в Таиланд откроются в декабре

Международный аэропорт Владивостока открывает дополнительные рейсы в Таиланд, перевозить пассажиров на Пхукет и в Бангкок будет авиакомпания "Уральские... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:34

2021-12-13T11:34

2021-12-13T11:34

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владивосток

бангкок

уральские авиалинии

пхукет (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока открывает дополнительные рейсы в Таиланд, перевозить пассажиров на Пхукет и в Бангкок будет авиакомпания "Уральские авиалинии" по субботам и четвергам, сообщает воздушная гавань."Первый рейс в Бангкок запланирован на 23 декабря", — говорится в релизе. По информации аэропорта, время полета составит 7 часов 25 минут. Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Airbus 320neo по четвергам. С 25 декабря "Уральские авиалинии" также приступит к выполнению полетов на Пхукет. Прямой перелет в "пляжную столицу Таиланда" составит 8 часов 15 минут. Авиаперевозчик будет осуществлять рейсы по субботам с вылетом из Владивостока в 11.20 (04.20 мск).С 1 ноября россияне могут получить разрешение на въезд в Таиланд без подачи в посольство Таиланда комплекта документов на сертификат СОЕ, вместо этого зарегистрировавшись и заполнив анкету в мобильном приложении Thailand Pass. Помимо этого, туристу необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до вылета, и медицинский страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов с ковидным расширением.

https://ria.ru/20211213/riga-1763402943.html

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владивосток, бангкок, уральские авиалинии, пхукет (остров), новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, авиасообщение