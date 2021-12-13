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Туризм
https://ria.ru/20211213/tadzhikistan-1763448213.html
Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в таджикский Бохтар
Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в таджикский Бохтар - РИА Новости, 13.12.2021
Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в таджикский Бохтар
Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в город Бохтар (бывший Курган-Тюбе, Таджикистан), сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:28
2021-12-13T18:39
туризм
екатеринбург
таджикистан
душанбе
nordwind airlines
худжанд
новости - туризм
бохтар (курган-тюбе)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в город Бохтар (бывший Курган-Тюбе, Таджикистан), сообщает в понедельник пресс-служба аэропорта "Кольцово"."Первый рейс запланирован на 15 декабря, полеты будут выполняться по средам на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров", — говорится в релизе.В Бохтаре есть несколько довольно популярных достопримечательностей: например, мавзолей Ходжа Машад, буддийский монастырь Аджина-Тепе, источники Чилучор Чашма.Отмечается, что сейчас из "Кольцово" также открыто прямое пассажирское авиасообщение с еще тремя городами Таджикистана — Худжандом, Кулябом и Душанбе.Все прибывающие на самолетах в Таджикистан обязаны представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за трое суток до пересечения границы.
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екатеринбург, таджикистан, душанбе, nordwind airlines, худжанд, новости - туризм, бохтар (курган-тюбе), пассажиры, туристы, boeing 737-800, туризм, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест
13:28 13.12.2021 (обновлено: 18:39 13.12.2021)
 
Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в таджикский Бохтар

Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в город Бохтар

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в город Бохтар (бывший Курган-Тюбе, Таджикистан), сообщает в понедельник пресс-служба аэропорта "Кольцово".
"Первый рейс запланирован на 15 декабря, полеты будут выполняться по средам на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров", — говорится в релизе.
В Бохтаре есть несколько довольно популярных достопримечательностей: например, мавзолей Ходжа Машад, буддийский монастырь Аджина-Тепе, источники Чилучор Чашма.
Отмечается, что сейчас из "Кольцово" также открыто прямое пассажирское авиасообщение с еще тремя городами Таджикистана — Худжандом, Кулябом и Душанбе.
Все прибывающие на самолетах в Таджикистан обязаны представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за трое суток до пересечения границы.
Здание международного аэропорта Риги - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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ТуризмЕкатеринбургТаджикистанДушанбеNordwind AirlinesХуджандНовости - ТуризмБохтар (Курган-тюбе)пассажирытуристыBoeing 737-800ТуризмРоссияКоронавирус COVID-19ПЦР-тест
 
 
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