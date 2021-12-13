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Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в таджикский Бохтар

Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в таджикский Бохтар - РИА Новости, 13.12.2021

Из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в таджикский Бохтар

Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в город Бохтар (бывший Курган-Тюбе, Таджикистан), сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:28

2021-12-13T13:28

2021-12-13T18:39

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в город Бохтар (бывший Курган-Тюбе, Таджикистан), сообщает в понедельник пресс-служба аэропорта "Кольцово"."Первый рейс запланирован на 15 декабря, полеты будут выполняться по средам на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров", — говорится в релизе.В Бохтаре есть несколько довольно популярных достопримечательностей: например, мавзолей Ходжа Машад, буддийский монастырь Аджина-Тепе, источники Чилучор Чашма.Отмечается, что сейчас из "Кольцово" также открыто прямое пассажирское авиасообщение с еще тремя городами Таджикистана — Худжандом, Кулябом и Душанбе.Все прибывающие на самолетах в Таджикистан обязаны представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за трое суток до пересечения границы.

https://ria.ru/20211213/riga-1763402943.html

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