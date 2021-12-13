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В Госдепе рассказали о работе с Ираном по СВПД
В Госдепе рассказали о работе с Ираном по СВПД - РИА Новости, 13.12.2021
В Госдепе рассказали о работе с Ираном по СВПД
Администрация США считает преждевременным оценивать, настроен ли Иран на конструктивное сотрудничество в целях возвращения к выполнению ядерной сделки, заявила... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T22:13
2021-12-13T22:13
2021-12-13T22:20
в мире
сша
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вена
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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Администрация США считает преждевременным оценивать, настроен ли Иран на конструктивное сотрудничество в целях возвращения к выполнению ядерной сделки, заявила в понедельник представитель госдепартамента Джалина Портер."На наш взгляд, слишком рано оценивать, вернулся ли Иран за стол переговоров в Вену для конструктивной работы", - сказала Портер в ходе регулярного брифинга.
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в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена
22:13 13.12.2021 (обновлено: 22:20 13.12.2021)
В Госдепе рассказали о работе с Ираном по СВПД
Представитель Госдепа Портер прокомментировал намерение Ирана вернуться к ядерной сделке