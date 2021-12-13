https://ria.ru/20211213/svpd-1763567457.html

В Госдепе рассказали о работе с Ираном по СВПД

В Госдепе рассказали о работе с Ираном по СВПД - РИА Новости, 13.12.2021

В Госдепе рассказали о работе с Ираном по СВПД

Администрация США считает преждевременным оценивать, настроен ли Иран на конструктивное сотрудничество в целях возвращения к выполнению ядерной сделки, заявила... РИА Новости, 13.12.2021

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2021-12-13T22:13

2021-12-13T22:20

в мире

сша

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

вена

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ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости. Администрация США считает преждевременным оценивать, настроен ли Иран на конструктивное сотрудничество в целях возвращения к выполнению ядерной сделки, заявила в понедельник представитель госдепартамента Джалина Портер."На наш взгляд, слишком рано оценивать, вернулся ли Иран за стол переговоров в Вену для конструктивной работы", - сказала Портер в ходе регулярного брифинга.

https://ria.ru/20211213/svpd-1763406094.html

сша

иран

вена

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в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена