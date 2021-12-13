В МИД заявили о шансах достичь договоренностей по восстановлению СВПД
Замглавы МИД Рябков: вероятность достичь договоренностей по СВПД повысилась
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вероятность достичь договорённости о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе повысилась, есть повод ожидать определенного продвижения вперёд, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Ранее иранская делегация проинформировала других участников переговоров о своих взглядах на различные пункты сделки посредством изменений и предложений.
"Я думаю, что сейчас вероятность того, что мы как раз договоримся, повысилась по сравнению с тем, что было до возобновления переговоров. И, скорее, я бы сказал, что есть поводы ожидать определенного продвижения. Пусть не быстрого, но по крайней мере отчетливого, без каких-то откатов и дополнительных факторов, которые могут осложнить (ситуацию)", - сказал Рябков.
Ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран передал европейским представителям два проекта соглашения, касающихся отмены санкций и обязательств по атому. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, Иран предложил в ходе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе радикально изменить проект ядерного документа и это вызвало болезненную реакцию западных стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.