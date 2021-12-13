https://ria.ru/20211213/svpd-1763406094.html

В МИД заявили о шансах достичь договоренностей по восстановлению СВПД

В МИД заявили о шансах достичь договоренностей по восстановлению СВПД - РИА Новости, 13.12.2021

В МИД заявили о шансах достичь договоренностей по восстановлению СВПД

Вероятность достичь договорённости о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе повысилась, есть повод ожидать... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:30

2021-12-13T10:30

2021-12-13T10:30

иран

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вероятность достичь договорённости о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе повысилась, есть повод ожидать определенного продвижения вперёд, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Ранее иранская делегация проинформировала других участников переговоров о своих взглядах на различные пункты сделки посредством изменений и предложений."Я думаю, что сейчас вероятность того, что мы как раз договоримся, повысилась по сравнению с тем, что было до возобновления переговоров. И, скорее, я бы сказал, что есть поводы ожидать определенного продвижения. Пусть не быстрого, но по крайней мере отчетливого, без каких-то откатов и дополнительных факторов, которые могут осложнить (ситуацию)", - сказал Рябков.Ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран передал европейским представителям два проекта соглашения, касающихся отмены санкций и обязательств по атому. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, Иран предложил в ходе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе радикально изменить проект ядерного документа и это вызвало болезненную реакцию западных стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211206/svpd-1762471330.html

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иран, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия