https://ria.ru/20211213/sudno-1763427317.html

СМИ: c судна, перевернувшегося в Балтийском море, вытекает топливо

СМИ: c судна, перевернувшегося в Балтийском море, вытекает топливо - РИА Новости, 13.12.2021

СМИ: c судна, перевернувшегося в Балтийском море, вытекает топливо

Топливо вытекает с датского грузового судна, которое перевернулось в Балтийском море в результате столкновения с британским, его отбуксируют к берегу, сообщает... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:00

2021-12-13T12:00

2021-12-13T12:20

в мире

дания

балтийское море

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Топливо вытекает с датского грузового судна, которое перевернулось в Балтийском море в результате столкновения с британским, его отбуксируют к берегу, сообщает портал Nordic News."Топливо вытекает с перевернувшегося датского судна", - сообщает портал со ссылкой на шведские СМИ."Перевернувшееся датское судно будет отбуксировано к берегу из-за утечки топлива", - отмечается в сообщении.Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом, в результате одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Проводятся поисково-спасательные работы. Датский телеканал TV2 со ссылкой на спасателей сообщил, что пропавшие два человека могут находиться внутри датского судна.

https://ria.ru/20211212/samolet-1763328304.html

дания

балтийское море

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в мире, дания, балтийское море