https://ria.ru/20211213/sud-1763482882.html

Суд назначил дату рассмотрения дела о гибели дочери Конкина

Суд назначил дату рассмотрения дела о гибели дочери Конкина - РИА Новости, 13.12.2021

Суд назначил дату рассмотрения дела о гибели дочери Конкина

Суд назначил на 20 декабря рассмотрение по существа уголовного дела о гибели в столичном фитнес-клубе Софьи Конкиной, дочери известного актера, сообщается в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:18

2021-12-13T15:18

2021-12-13T15:19

происшествия

москва

владимир конкин

софья конкина

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Суд назначил на 20 декабря рассмотрение по существа уголовного дела о гибели в столичном фитнес-клубе Софьи Конкиной, дочери известного актера, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По результатам предварительного слушания с учетом позиции государственного обвинителя Пресненский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возращении уголовного дела прокурору и назначил судебное заседание ... в общем порядке разбирательства на 20 декабря", - говорится в релизе.Кроме того, суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 22 мая следующего года.Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина 22 сентября 2020 года начала тонуть в фитнес-клубе "Джамп". Без сознания ее обнаружили в воде посетители и персонал бассейна. Бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю Конкину в больницу, где она скончалась от асфиксии.По версии следствия, владелица и руководитель фитнес-клуба Анна Андрианова с ноября 2015 по сентябрь 2020 года предоставляла услуги по спортивно-оздоровительному плаванию в бассейне в отсутствие тренера или инструктора, медицинского работника и комнаты для медперсонала.Ей предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть человека, и грозит вплоть до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201002/konkina-1578096934.html

https://ria.ru/20200930/konkina-1578005204.html

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происшествия, москва, владимир конкин, софья конкина