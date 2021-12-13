https://ria.ru/20211213/sud-1763482882.html
Суд назначил дату рассмотрения дела о гибели дочери Конкина
Суд назначил дату рассмотрения дела о гибели дочери Конкина - РИА Новости, 13.12.2021
Суд назначил дату рассмотрения дела о гибели дочери Конкина
Суд назначил на 20 декабря рассмотрение по существа уголовного дела о гибели в столичном фитнес-клубе Софьи Конкиной, дочери известного актера, сообщается в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:18
2021-12-13T15:18
2021-12-13T15:19
происшествия
москва
владимир конкин
софья конкина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Суд назначил на 20 декабря рассмотрение по существа уголовного дела о гибели в столичном фитнес-клубе Софьи Конкиной, дочери известного актера, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По результатам предварительного слушания с учетом позиции государственного обвинителя Пресненский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возращении уголовного дела прокурору и назначил судебное заседание ... в общем порядке разбирательства на 20 декабря", - говорится в релизе.Кроме того, суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 22 мая следующего года.Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина 22 сентября 2020 года начала тонуть в фитнес-клубе "Джамп". Без сознания ее обнаружили в воде посетители и персонал бассейна. Бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю Конкину в больницу, где она скончалась от асфиксии.По версии следствия, владелица и руководитель фитнес-клуба Анна Андрианова с ноября 2015 по сентябрь 2020 года предоставляла услуги по спортивно-оздоровительному плаванию в бассейне в отсутствие тренера или инструктора, медицинского работника и комнаты для медперсонала.Ей предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть человека, и грозит вплоть до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201002/konkina-1578096934.html
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происшествия, москва, владимир конкин, софья конкина
15:18 13.12.2021 (обновлено: 15:19 13.12.2021)
Суд назначил дату рассмотрения дела о гибели дочери Конкина
Суд назначил рассмотрение дела о гибели дочери Конкина в фитнес-клубе на 20 декабря
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Суд назначил на 20 декабря рассмотрение по существа уголовного дела о гибели в столичном фитнес-клубе Софьи Конкиной
, дочери известного актера, сообщается в Telegram
-канале столичной прокуратуры.
"По результатам предварительного слушания с учетом позиции государственного обвинителя Пресненский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возращении уголовного дела прокурору и назначил судебное заседание ... в общем порядке разбирательства на 20 декабря", - говорится в релизе.
Кроме того, суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 22 мая следующего года.
Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина
22 сентября 2020 года начала тонуть в фитнес-клубе "Джамп". Без сознания ее обнаружили в воде посетители и персонал бассейна. Бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю Конкину в больницу, где она скончалась от асфиксии.
По версии следствия, владелица и руководитель фитнес-клуба Анна Андрианова с ноября 2015 по сентябрь 2020 года предоставляла услуги по спортивно-оздоровительному плаванию в бассейне в отсутствие тренера или инструктора, медицинского работника и комнаты для медперсонала.
Ей предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть человека, и грозит вплоть до шести лет лишения свободы.