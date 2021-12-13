https://ria.ru/20211213/strelba-1763402867.html
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба - РИА Новости, 13.12.2021
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба и ранил пятерых охранников, сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:16
2021-12-13T10:16
2021-12-13T12:35
происшествия
курская область
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба и ранил пятерых охранников, сообщили в региональном управлении МВД."Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии", — отметили в ведомстве.Пострадавших госпитализировали, а работу клуба приостановили на время работы следственно-оперативной группы.В ведомстве рассказали, что перестрелка началась из-за словесного конфликта у входа в заведение. Мужчина открыл огонь из травматического пистолета, а затем скрылся.Проводится операция по задержанию подозреваемого, его личность устанавливается. Сотрудники полиции опросили работников и посетителей клуба, выясняется круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. По одной из версий, причиной случившегося мог стать конфликт посетителей и охраны, имевший место несколькими днями ранее.Управление МВД просит всех, кто располагает информацией о стрелявшем, незамедлительно сообщить в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20211203/strelba-1762070056.html
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происшествия, курская область
10:16 13.12.2021 (обновлено: 12:35 13.12.2021)
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле клуба, пять человек пострадали
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости
. В Курской области
неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба и ранил пятерых охранников, сообщили в региональном управлении МВД.
"Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии", — отметили в ведомстве.
Пострадавших госпитализировали, а работу клуба приостановили на время работы следственно-оперативной группы.
В ведомстве рассказали, что перестрелка началась из-за словесного конфликта у входа в заведение. Мужчина открыл огонь из травматического пистолета, а затем скрылся.
Проводится операция по задержанию подозреваемого, его личность устанавливается. Сотрудники полиции опросили работников и посетителей клуба, выясняется круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.
По одной из версий, причиной случившегося мог стать конфликт посетителей и охраны, имевший место несколькими днями ранее.
Управление МВД просит всех, кто располагает информацией о стрелявшем, незамедлительно сообщить в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.