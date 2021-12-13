Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/strelba-1763402867.html
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба - РИА Новости, 13.12.2021
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба и ранил пятерых охранников, сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:16
2021-12-13T12:35
происшествия
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361592_0:190:2914:1829_1920x0_80_0_0_fccb60a8da2b8ae5f7dbffe629e2ed22.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба и ранил пятерых охранников, сообщили в региональном управлении МВД."Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии", — отметили в ведомстве.Пострадавших госпитализировали, а работу клуба приостановили на время работы следственно-оперативной группы.В ведомстве рассказали, что перестрелка началась из-за словесного конфликта у входа в заведение. Мужчина открыл огонь из травматического пистолета, а затем скрылся.Проводится операция по задержанию подозреваемого, его личность устанавливается. Сотрудники полиции опросили работников и посетителей клуба, выясняется круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. По одной из версий, причиной случившегося мог стать конфликт посетителей и охраны, имевший место несколькими днями ранее.Управление МВД просит всех, кто располагает информацией о стрелявшем, незамедлительно сообщить в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20211203/strelba-1762070056.html
https://ria.ru/20211207/strelba-1762609287.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361592_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d687a5bb305214b05ce207c06905fc2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область
10:16 13.12.2021 (обновлено: 12:35 13.12.2021)
 
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба

В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле клуба, пять человек пострадали

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба и ранил пятерых охранников, сообщили в региональном управлении МВД.
"Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии", — отметили в ведомстве.
Cadillac увозят с места перестрелки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 17:21
После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело
Пострадавших госпитализировали, а работу клуба приостановили на время работы следственно-оперативной группы.
В ведомстве рассказали, что перестрелка началась из-за словесного конфликта у входа в заведение. Мужчина открыл огонь из травматического пистолета, а затем скрылся.
Проводится операция по задержанию подозреваемого, его личность устанавливается. Сотрудники полиции опросили работников и посетителей клуба, выясняется круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.
По одной из версий, причиной случившегося мог стать конфликт посетителей и охраны, имевший место несколькими днями ранее.
Управление МВД просит всех, кто располагает информацией о стрелявшем, незамедлительно сообщить в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 17:19
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году
 
ПроисшествияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов
02:35Россиян предупредили об опасности популярной новогодней закуски
02:32Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
Лента новостейМолния
ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадовРоссиян предупредили об опасности популярной новогодней закускиСудовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблейСпециалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов