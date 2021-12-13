https://ria.ru/20211213/strelba-1763402237.html
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба - РИА Новости, 13.12.2021
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба
Правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который в ночь на понедельник из травматического пистолета ранил пятерых охранников ночного клуба в Курской... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:13
2021-12-13T10:13
2021-12-13T12:34
происшествия
курская область
курский район
курск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который в ночь на понедельник из травматического пистолета ранил пятерых охранников ночного клуба в Курской области, сообщает УМВД по региону."Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии", - говорится в сообщении.Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших, работу клуба приостановили на время работы следственно-оперативной группы."Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле", - говорится в сообщении.Проводится операция по задержанию стрелявшего, устанавливается его личность. Сотрудники полиции опросили работников и посетителей клуба, выясняется круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. По одной из версий, причиной случившегося мог быть конфликт посетителей и охраны, имевший место несколькими днями ранее.Управление МВД просит всех, кто располагает информацией о личности стрелявшего гражданина, незамедлительно сообщить в полицию.Как пояснил РИА Новости представитель УМВД по региону, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20211209/strelba-1762952566.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, курский район, курск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:13 13.12.2021 (обновлено: 12:34 13.12.2021)
В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба
В Курской области неизвестный устроил стрельбу у ночного клуба, пять человек пострадали
ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости.
Правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который в ночь на понедельник из травматического пистолета ранил пятерых охранников ночного клуба в Курской области
, сообщает УМВД по региону.
"Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе
, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска
, а также Росгвардии
", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших, работу клуба приостановили на время работы следственно-оперативной группы.
"Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле", - говорится в сообщении.
Проводится операция по задержанию стрелявшего, устанавливается его личность. Сотрудники полиции опросили работников и посетителей клуба, выясняется круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. По одной из версий, причиной случившегося мог быть конфликт посетителей и охраны, имевший место несколькими днями ранее.
Управление МВД просит всех, кто располагает информацией о личности стрелявшего гражданина, незамедлительно сообщить в полицию.
Как пояснил РИА Новости представитель УМВД по региону, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.