https://ria.ru/20211213/strelba-1763402237.html

В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба

В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба - РИА Новости, 13.12.2021

В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба

Правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который в ночь на понедельник из травматического пистолета ранил пятерых охранников ночного клуба в Курской... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:13

2021-12-13T10:13

2021-12-13T12:34

происшествия

курская область

курский район

курск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который в ночь на понедельник из травматического пистолета ранил пятерых охранников ночного клуба в Курской области, сообщает УМВД по региону."Около 23 часов 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что работники клуба, находящегося в Курском районе, получили огнестрельные ранения. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии", - говорится в сообщении.Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших, работу клуба приостановили на время работы следственно-оперативной группы."Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле", - говорится в сообщении.Проводится операция по задержанию стрелявшего, устанавливается его личность. Сотрудники полиции опросили работников и посетителей клуба, выясняется круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. По одной из версий, причиной случившегося мог быть конфликт посетителей и охраны, имевший место несколькими днями ранее.Управление МВД просит всех, кто располагает информацией о личности стрелявшего гражданина, незамедлительно сообщить в полицию.Как пояснил РИА Новости представитель УМВД по региону, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20211209/strelba-1762952566.html

https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

курская область

курский район

курск

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происшествия, курская область, курский район, курск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)