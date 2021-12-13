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Путин поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
Путин поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности - РИА Новости, 13.12.2021
Путин поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в жёсткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:04
2021-12-13T10:16
в мире
сша
владимир путин
джо байден
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в жёсткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении российской дипсобственности в США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание", - сказал Рябков.При этом президенты России и США пока не достигли никаких конкретных договоренностей по вопросу дипсобственности, сообщил замглавы МИД."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров сообщил журналистам, что Байден намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ нашим дипломатам к конфискованной в США дипломатической собственности РФ.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отметила, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США ввели санкции против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Петербурге.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20211118/sobstvennost-1759675670.html
https://ria.ru/20211212/razgovor-1763339491.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия
10:04 13.12.2021 (обновлено: 10:16 13.12.2021)
 
Путин поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности

Президент Путин поставил перед главой США Байденом вопрос о возвращении дипсобственности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в жёсткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении российской дипсобственности в США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание", - сказал Рябков.
При этом президенты России и США пока не достигли никаких конкретных договоренностей по вопросу дипсобственности, сообщил замглавы МИД.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров сообщил журналистам, что Байден намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ нашим дипломатам к конфискованной в США дипломатической собственности РФ.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 17:12
Путин прокомментировал лишение России дипсобственности в США
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон продолжает отказывать российским дипломатам в доступе к дипсобственности России в США, озвучивалась даже идея ее продать. Она отметила, что российская дипломатическая собственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей, на данный момент недвижимость фактически захвачена.
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США ввели санкции против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Петербурге.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
12 декабря, 13:44
В Кремле рассказали, почему разговор Путина и Байдена был сложным
 
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