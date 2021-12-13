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Мэрия Кишинева попросила Минздрав Молдавии закупить "Спутник V"
Мэрия Кишинева попросила Минздрав Молдавии закупить "Спутник V" - РИА Новости, 13.12.2021
Мэрия Кишинева попросила Минздрав Молдавии закупить "Спутник V"
Мэр Кишинева Ион Чебан в понедельник обратился к министерству здравоохранения Молдавии с просьбой закупить вакцины от коронавируса "Спутник V" и Janssen, потому РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T17:31
2021-12-13T17:31
2021-12-13T17:31
распространение коронавируса
в мире
кишинев
молдавия
здоровье - общество
коронавирусы
ион чебан
коронавирус covid-19
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в понедельник обратился к министерству здравоохранения Молдавии с просьбой закупить вакцины от коронавируса "Спутник V" и Janssen, потому что они являются наиболее востребованными среди населения республики."Мы просим министерство здравоохранения обеспечить постоянную поставку вакцин и наличие стратегического плана по закупке вакцин, запрашиваемых населением – Janssen и "Спутник V". На сегодняшний день эти вакцины самые востребованные, но их нет в наличии", - заявил Чебан на заседании городских служб.При этом мэрия не исключает, что столицу республики накроет новая волна пандемии коронавируса."Мы предложили министерству здравоохранения провести совместную оценку пропускной способности больниц в Кишиневе, чтобы мы были хорошо подготовлены к новой волне коронавируса, которая, вероятно, будет, если мы посмотрим на то, что происходит в мире", - заявил на том же заседании временно исполняющий обязанности главы Муниципального управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ.Вакцинация в Молдавии началась 2 марта, вакцинированы около 29% жителей страны. До сих пор минздрав вакцинировал всех желающих без ограничения. Процесс завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, то есть будет вакцинировано около 70% населения.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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Мэрия Кишинева попросила Минздрав Молдавии закупить "Спутник V"
Мэрия Кишинева попросила Минздрав Молдавии закупить вакцину от коронавируса "Спутник V"