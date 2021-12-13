https://ria.ru/20211213/sport-1763545322.html

Сенегал перенимает опыт Татарстана в организации спортивных мероприятий

Сенегал перенимает опыт Татарстана в организации спортивных мероприятий - РИА Новости, 13.12.2021

Сенегал перенимает опыт Татарстана в организации спортивных мероприятий

Опыт Татарстана в организации и проведении крупных спортивных мероприятий будет полезен для Сенегала, который в 2026 году примет юношеские Олимпийские игры,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:42

2021-12-13T19:42

2021-12-13T19:42

республика татарстан

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спорт

олимпийские игры

казань

сенегал

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Опыт Татарстана в организации и проведении крупных спортивных мероприятий будет полезен для Сенегала, который в 2026 году примет юношеские Олимпийские игры, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Национального олимпийского комитета Сенегала Мамаду Дьяня Ндьяем.В рамках визита в Татарстан президент Национального олимпийского комитета Сенегала планирует ознакомиться с опытом республики в области развития спорта и организации крупных спортивных мероприятий. В 2026 году Сенегал принимает юношеские Олимпийские игры."Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с вашей страной в рамках российско-сенегальских отношений. Считаем, что визит делегации Сенегала в Татарстан может заложить хорошую основу для взаимодействия", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.Глава республики подчеркнул, что за последние годы в Татарстане успешно реализованы такие международные проекты, как Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта-2015. В 2018 году в Казани состоялись матчи чемпионата мира по футболу. В ближайшие годы республика готовится принять еще ряд мировых соревнований, в их числе чемпионат мира по плаванию на короткой воде и игры чемпионата мира по волейболу в 2022 году.По словам Минниханова, Татарстан является одним из спортивных лидеров в стране. В республике развивается 123 вида спорта, из них 29 – олимпийские. Большое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. Сегодня в регионе насчитывается более 11 тысяч спортивных сооружений.Мамаду Дьяня Ндьяй подчеркнул, что огромный опыт Татарстана в проведении спортивных мероприятий будет очень полезен для Сенегала.Минниханов отметил, что спорт – это не единственное направление, в котором Татарстан и Сенегал могли бы сотрудничать. Он предложил активнее развивать взаимодействие в торгово-экономической сфере.

https://ria.ru/20211213/uchenye-1763538222.html

https://ria.ru/20211213/rukopisi-1763497977.html

https://ria.ru/20211208/eksport-1762724458.html

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в мире, общество, спорт, олимпийские игры, казань, сенегал, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия