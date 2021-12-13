Сенегал перенимает опыт Татарстана в организации спортивных мероприятий
Сенегал перенимает опыт Татарстана в организации и проведении спортивных мероприятий
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Опыт Татарстана в организации и проведении крупных спортивных мероприятий будет полезен для Сенегала, который в 2026 году примет юношеские Олимпийские игры, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Национального олимпийского комитета Сенегала Мамаду Дьяня Ндьяем.
В рамках визита в Татарстан президент Национального олимпийского комитета Сенегала планирует ознакомиться с опытом республики в области развития спорта и организации крупных спортивных мероприятий. В 2026 году Сенегал принимает юношеские Олимпийские игры.
"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с вашей страной в рамках российско-сенегальских отношений. Считаем, что визит делегации Сенегала в Татарстан может заложить хорошую основу для взаимодействия", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.
Глава республики подчеркнул, что за последние годы в Татарстане успешно реализованы такие международные проекты, как Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта-2015. В 2018 году в Казани состоялись матчи чемпионата мира по футболу. В ближайшие годы республика готовится принять еще ряд мировых соревнований, в их числе чемпионат мира по плаванию на короткой воде и игры чемпионата мира по волейболу в 2022 году.
По словам Минниханова, Татарстан является одним из спортивных лидеров в стране. В республике развивается 123 вида спорта, из них 29 – олимпийские. Большое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. Сегодня в регионе насчитывается более 11 тысяч спортивных сооружений.
Мамаду Дьяня Ндьяй подчеркнул, что огромный опыт Татарстана в проведении спортивных мероприятий будет очень полезен для Сенегала.
Минниханов отметил, что спорт – это не единственное направление, в котором Татарстан и Сенегал могли бы сотрудничать. Он предложил активнее развивать взаимодействие в торгово-экономической сфере.