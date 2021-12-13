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Религия
https://ria.ru/20211213/spetssluzhby-1763180351.html
План "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру
План "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру - РИА Новости, 13.12.2021
План "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру
Прослушка, подкуп и шантаж — в годы холодной войны тайные баталии разворачивались и на церковном поле. Сверхдержавы боролись за умы верующих. Недавно... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T08:00
2021-12-13T18:02
религия
справки
анкара
оон
греция
wikileaks
джордж буш (младший)
генри киссинджер
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Олег Налисник. Прослушка, подкуп и шантаж — в годы холодной войны тайные баталии разворачивались и на церковном поле. Сверхдержавы боролись за умы верующих. Недавно рассекреченные документы свидетельствуют: США приложили руку к избранию патриархов Константинополя. В итоге это обернулось расколом в православном мире. О религиозно-политических аферах — в материале РИА Новости."Плевать на епископов"В просторном светлом кабинете госсекретаря Генри Киссинджера раздался звонок. На линии — вице-президент Спиро Агню."Нужно направить в Турцию делегацию… во главе с архиепископом Иаковом… Это придаст ему вес на предстоящих выборах патриарха. Он возглавляет общину, которая поддерживает нас, и нужно убедиться, что голоса турецких епископов не станут препятствием", — произнес второй человек в стране."Мне плевать на турецких епископов… Но не плевать на их правительство", — ответил глава внешнеполитического ведомства.Рассекреченный недавно разговор состоялся 7 июля 1972-го. В этот день скончался Константинопольский патриарх Афинагор (Спиру) — на тот момент один из самых влиятельных религиозных деятелей в мире. Тем не менее его смерти с нетерпением ждали уже третий год: вокруг патриаршего трона развернулась борьба преемников.Главный кандидат — Иаков (Кукузис), архиепископ Константинопольской церкви в США, был настоящей звездой: яркий проповедник, завсегдатай светских раутов, частый гость в Белом доме. А все благодаря связям в греческой общине, самой богатой и влиятельной. Тот же Агню — его хороший друг.Само собой, Вашингтон был крайне заинтересован, чтобы нужный человек возглавил Константинопольскую церковь. Вопрос нешуточный: именно этого патриарха западный мир видел лидером 300-миллионного православного мира. И, пожалуй, главным обличителем "пороков коммунизма".Предыдущий глава Фанара Афинагор исполнял эту роль прилежно. На церемонии возведения на патриарший престол в 1949-м он призвал христиан и мусульман "объединиться для борьбы с красной угрозой".Провокация спецслужбВо время первой проповеди рядом с патриархом Афинагором стоял губернатор Стамбула. Он, как следует из отчетов британских дипломатов, был важной фигурой для Константинопольской церкви: визировал списки кандидатов, вычеркивая неугодных власти.В конце 1940-х светское правительство Турции расчистило путь Афинагору. Его предшественник патриарх Максим с началом холодной войны заявил: "Церковь — вне политики". И продолжил общаться с православными собратьями, в частности с Русской православной церковью. В 1948-м даже направил в Москву делегацию на юбилей автокефалии.Это раздражало не только Анкару. Агенты ЦРУ, работавшие в Турции и Греции, распространяли публикации с "разоблачениями престарелого патриарха". Шумиха вынудила Максима в 1948-м подать в отставку. Якобы из-за болезни."Проводимые действия для замены престарелого Максима на посту Вселенского патриарха Греческой православной церкви наконец привели к успеху. Больше года входившие в Священный синод митрополиты пытались убрать его из патриархата, который представляет православных греков по всему миру… Теперь же патриарх ждет решения о месте последующего пребывания", — написано в рассекреченном докладе спецслужбы.Удалось договориться с Анкарой и о преемнике. Дело в том, что новым патриархом мог стать только турецкий подданный. Но на закон закрыли глаза: 26 января 1949-го Афинагору, прибывшему на борту президентской "Священной коровы", вручили новый паспорт прямо в стамбульском аэропорту.Аналогичную схему захотели провернуть спустя 23 года с архиепископом Иаковом. Но план Агню и Киссинджера провалился."Сбитая пташка""Греческая община в Константинополе очень мала (около 30 тысяч), ее могут использовать как пешку в кипрском вопросе, чтобы выторговать гарантии безопасности для проживающих на острове турок", — говорилось в докладе британской разведки.Проблема Кипра все больше отдаляла Анкару от вчерашних союзников на Западе. Архиепископ Иаков открыто поддерживал греческих киприотов, собирал для них деньги."Вопрос о нем решают на самом верху. Турецкая сторона непреклонна. Они не хотят видеть Иакова следующим патриархом", — сказано в секретной телеграмме Госдепартамента американскому послу в Анкаре.Сам же иерарх в истерике звонил Джорджу Бушу, на тот момент представителю США в ООН, и требовал издать резолюцию Совбеза "о беспрецедентном нарушении Турцией религиозных свобод". Но будущий американский президент понял: Иаков — "сбитая пташка". А через несколько месяцев из-за подозрения в коррупции ушел в отставку вице-президент Спиро Агню. Провалился и план Б: лояльного к американцам митрополита Мелитона (Хадзиса), у которого был турецкий паспорт, в последний момент вычеркнули из списка кандидатов. Анкара прислала в Стамбул три имени, мало известных широкой публике.Синод Константинопольской церкви избрал новым патриархом Димитрия (Пападопулоса) — "тихого монаха", который не делал громких заявлений. Да и к братской РПЦ относился иначе: в 1987-м даже приезжал в Москву."Часть большого проекта"В 1991-м Димитрий скончался. Его место занял митрополит Варфоломей (Архондонис), отставной офицер турецкой армии. Вроде бы удобная для Анкары фигура.Однако с середины 1990-х и до сегодняшнего дня константинопольский патриарх постоянно критикует власти Турции. Особенно на встречах с американскими политиками."Его святейшество выразил признательность правительству США за поддержку. И посетовал, что вынужден идти по "очень тонкой линии": с одной стороны — Греция, с другой — Турция. В последней, жалуется патриарх, православные греки так и не стали полноправными гражданами", — говорится в секретной телеграмме американского консульства в Стамбуле, которую опубликовал проект Wikileaks.Кроме того, еще в 90-е Варфоломей начал конфликтовать с РПЦ. Сперва в Эстонии, которую объявил "своей территорией". А потом, в 2018-м, на Украине — где вопреки канонам легализовал местных раскольников."Патриарх Варфоломей — часть большого геополитического проекта, направленного на дальнейшее ослабление России, на вбивание клина между русским и украинским народами. И Русская православная церковь, которая объединяет эти народы, сейчас является, пожалуй, главным препятствием для воплощения в жизнь американских планов", — сказал тогда глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).На Фанаре эти слова так и не опровергли. Напротив, во время недавней поездки в США "вселенский патриарх" еще раз поблагодарил Белый дом "за многолетнюю помощь".
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справки, анкара, оон, греция, wikileaks, джордж буш (младший), генри киссинджер, московский патриархат, россия, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 13.12.2021 (обновлено: 18:02 13.12.2021)
 

План "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру

© Фото : Harry S. Truman Library & MuseumБудущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Harry S. Truman Library & Museum
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Олег Налисник. Прослушка, подкуп и шантаж — в годы холодной войны тайные баталии разворачивались и на церковном поле. Сверхдержавы боролись за умы верующих. Недавно рассекреченные документы свидетельствуют: США приложили руку к избранию патриархов Константинополя. В итоге это обернулось расколом в православном мире. О религиозно-политических аферах — в материале РИА Новости.

"Плевать на епископов"

В просторном светлом кабинете госсекретаря Генри Киссинджера раздался звонок. На линии — вице-президент Спиро Агню.
"Нужно направить в Турцию делегацию… во главе с архиепископом Иаковом… Это придаст ему вес на предстоящих выборах патриарха. Он возглавляет общину, которая поддерживает нас, и нужно убедиться, что голоса турецких епископов не станут препятствием", — произнес второй человек в стране.
"Мне плевать на турецких епископов… Но не плевать на их правительство", — ответил глава внешнеполитического ведомства.
Рассекреченный недавно разговор состоялся 7 июля 1972-го. В этот день скончался Константинопольский патриарх Афинагор (Спиру) — на тот момент один из самых влиятельных религиозных деятелей в мире. Тем не менее его смерти с нетерпением ждали уже третий год: вокруг патриаршего трона развернулась борьба преемников.
Главный кандидат — Иаков (Кукузис), архиепископ Константинопольской церкви в США, был настоящей звездой: яркий проповедник, завсегдатай светских раутов, частый гость в Белом доме. А все благодаря связям в греческой общине, самой богатой и влиятельной. Тот же Агню — его хороший друг.
© Фото : Public domainАрхиепископ Иаков (Кукузис)
Архиепископ Иаков Кукузис - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Public domain
Архиепископ Иаков (Кукузис)
Само собой, Вашингтон был крайне заинтересован, чтобы нужный человек возглавил Константинопольскую церковь. Вопрос нешуточный: именно этого патриарха западный мир видел лидером 300-миллионного православного мира. И, пожалуй, главным обличителем "пороков коммунизма".
Предыдущий глава Фанара Афинагор исполнял эту роль прилежно. На церемонии возведения на патриарший престол в 1949-м он призвал христиан и мусульман "объединиться для борьбы с красной угрозой".

Провокация спецслужб

Во время первой проповеди рядом с патриархом Афинагором стоял губернатор Стамбула. Он, как следует из отчетов британских дипломатов, был важной фигурой для Константинопольской церкви: визировал списки кандидатов, вычеркивая неугодных власти.
В конце 1940-х светское правительство Турции расчистило путь Афинагору. Его предшественник патриарх Максим с началом холодной войны заявил: "Церковь — вне политики". И продолжил общаться с православными собратьями, в частности с Русской православной церковью. В 1948-м даже направил в Москву делегацию на юбилей автокефалии.
Это раздражало не только Анкару. Агенты ЦРУ, работавшие в Турции и Греции, распространяли публикации с "разоблачениями престарелого патриарха". Шумиха вынудила Максима в 1948-м подать в отставку. Якобы из-за болезни.
CC BY-SA 3.0 / Pieter Jongerhuis / Anefo / Aankomst Patriarch Athenagoras op Schiphol samen met Griekse reder OnassisВселенский патриарх Афинагор
Вселенский патриарх Афинагор - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Pieter Jongerhuis / Anefo / Aankomst Patriarch Athenagoras op Schiphol samen met Griekse reder Onassis
Вселенский патриарх Афинагор
"Проводимые действия для замены престарелого Максима на посту Вселенского патриарха Греческой православной церкви наконец привели к успеху. Больше года входившие в Священный синод митрополиты пытались убрать его из патриархата, который представляет православных греков по всему миру… Теперь же патриарх ждет решения о месте последующего пребывания", — написано в рассекреченном докладе спецслужбы.
Удалось договориться с Анкарой и о преемнике. Дело в том, что новым патриархом мог стать только турецкий подданный. Но на закон закрыли глаза: 26 января 1949-го Афинагору, прибывшему на борту президентской "Священной коровы", вручили новый паспорт прямо в стамбульском аэропорту.
Аналогичную схему захотели провернуть спустя 23 года с архиепископом Иаковом. Но план Агню и Киссинджера провалился.

"Сбитая пташка"

"Греческая община в Константинополе очень мала (около 30 тысяч), ее могут использовать как пешку в кипрском вопросе, чтобы выторговать гарантии безопасности для проживающих на острове турок", — говорилось в докладе британской разведки.
Проблема Кипра все больше отдаляла Анкару от вчерашних союзников на Западе. Архиепископ Иаков открыто поддерживал греческих киприотов, собирал для них деньги.
"Вопрос о нем решают на самом верху. Турецкая сторона непреклонна. Они не хотят видеть Иакова следующим патриархом", — сказано в секретной телеграмме Госдепартамента американскому послу в Анкаре.
Сам же иерарх в истерике звонил Джорджу Бушу, на тот момент представителю США в ООН, и требовал издать резолюцию Совбеза "о беспрецедентном нарушении Турцией религиозных свобод". Но будущий американский президент понял: Иаков — "сбитая пташка". А через несколько месяцев из-за подозрения в коррупции ушел в отставку вице-президент Спиро Агню.
© Фото : Public domainВице-президент США Спиро Агню
Вице-президент США Спиро Агню - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Public domain
Вице-президент США Спиро Агню
Провалился и план Б: лояльного к американцам митрополита Мелитона (Хадзиса), у которого был турецкий паспорт, в последний момент вычеркнули из списка кандидатов. Анкара прислала в Стамбул три имени, мало известных широкой публике.
Синод Константинопольской церкви избрал новым патриархом Димитрия (Пападопулоса) — "тихого монаха", который не делал громких заявлений. Да и к братской РПЦ относился иначе: в 1987-м даже приезжал в Москву.

"Часть большого проекта"

В 1991-м Димитрий скончался. Его место занял митрополит Варфоломей (Архондонис), отставной офицер турецкой армии. Вроде бы удобная для Анкары фигура.
Однако с середины 1990-х и до сегодняшнего дня константинопольский патриарх постоянно критикует власти Турции. Особенно на встречах с американскими политиками.
"Его святейшество выразил признательность правительству США за поддержку. И посетовал, что вынужден идти по "очень тонкой линии": с одной стороны — Греция, с другой — Турция. В последней, жалуется патриарх, православные греки так и не стали полноправными гражданами", — говорится в секретной телеграмме американского консульства в Стамбуле, которую опубликовал проект Wikileaks.
© AFP 2021 / Mustafa OzerПатриарх Варфоломей и президент США Джо Байден
Патриарх Варфоломей и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Mustafa Ozer
Патриарх Варфоломей и президент США Джо Байден
Кроме того, еще в 90-е Варфоломей начал конфликтовать с РПЦ. Сперва в Эстонии, которую объявил "своей территорией". А потом, в 2018-м, на Украине — где вопреки канонам легализовал местных раскольников.
"Патриарх Варфоломей — часть большого геополитического проекта, направленного на дальнейшее ослабление России, на вбивание клина между русским и украинским народами. И Русская православная церковь, которая объединяет эти народы, сейчас является, пожалуй, главным препятствием для воплощения в жизнь американских планов", — сказал тогда глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).
На Фанаре эти слова так и не опровергли. Напротив, во время недавней поездки в США "вселенский патриарх" еще раз поблагодарил Белый дом "за многолетнюю помощь".
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 08:00Религия
"Ничего святого". Украинским раскольникам открыли глаза на правду
 
РелигияСправкиАнкараООНГрецияWikiLeaksДжордж Буш (младший)Генри КиссинджерМосковский ПатриархатРоссияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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