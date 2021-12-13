https://ria.ru/20211213/spetspodrazdelenie-1763384513.html

NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения

NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения - РИА Новости, 13.12.2021

NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения

Решения секретного спецподразделения США, направлявшего удары военных против "Исламского государства"* в Сирии, привели к жертвам среди гражданского населения,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T01:39

2021-12-13T01:39

2021-12-13T01:39

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Решения секретного спецподразделения США, направлявшего удары военных против "Исламского государства"* в Сирии, привели к жертвам среди гражданского населения, сообщает газета New York Times со ссылкой на действующих и бывших военных и сотрудников разведки.Секретный отряд назывался Talon Anvil и работал в период с 2014 по 2019 год. В состав небольшой группы входили иногда менее 20 человек. Представители подразделения находились в засекреченных комнатах с мониторами - так они координировали удары американских вооруженных сил. При их участии было выпущено 112 тысяч бомб и ракет против боевиков ИГ*. Целями становились автоколонны, командные центры, заминированные машины и отряды террористов.По словам тех, кто работал с бойцами спецподразделения, те пренебрегали правилами, установленными для защиты мирного населения, что вызывало беспокойство военных и специалистов ЦРУ. В результате их действий погибали фермеры, дети, семьи и другие местные жители, которые спасались от боевых действий.Как пишет газета, приказы о совершении большей части ударов отдавали не высокопоставленные военные, а "относительно низкоранговые" представители сил спецназа "Дельта" в рядах Talon Anvil. При этом иногда пилоты отказывались наносить авиаудары, поскольку представители отряда указывали на "сомнительные цели в густонаселенных местах". Некоторые члены отряда не участвовали в операциях, когда удары приходились по людям, которые "как казалось, не участвовали в боевых действиях".О ситуации с ударами руководству жаловались высокопоставленные разведчики ЦРУ. Также об атаках докладывали четыре человека, которые взаимодействовали с Talon Anvil, но руководство воздушных операций их проигнорировало, пишет издание.По данным бывшего советника Пентагона и госдепартамента Ларри Льюиса, количество жертв среди гражданского населения с каждым годом работы группы возрастало. Льюис ознакомился с засекреченными данными Пентагона, согласно которым, потери гражданского населения в результате таких операций в 10 раз превысили число погибших при аналогичных ударах в Афганистане.В ноябре New York Times сообщила, что американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни гражданских лиц, а тщательного расследования по данному вопросу проведено не было.С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211207/aviaudar-1762480683.html

https://ria.ru/20211205/vzryvy-1762239727.html

https://ria.ru/20211206/patrulirovanie-1762309714.html

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в мире, сша, сирия, министерство обороны сша, вашингтон, россия