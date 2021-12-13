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NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения - РИА Новости, 13.12.2021
NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
Решения секретного спецподразделения США, направлявшего удары военных против "Исламского государства"* в Сирии, привели к жертвам среди гражданского населения,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T01:39
2021-12-13T01:39
в мире
сша
сирия
министерство обороны сша
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россия
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Решения секретного спецподразделения США, направлявшего удары военных против "Исламского государства"* в Сирии, привели к жертвам среди гражданского населения, сообщает газета New York Times со ссылкой на действующих и бывших военных и сотрудников разведки.Секретный отряд назывался Talon Anvil и работал в период с 2014 по 2019 год. В состав небольшой группы входили иногда менее 20 человек. Представители подразделения находились в засекреченных комнатах с мониторами - так они координировали удары американских вооруженных сил. При их участии было выпущено 112 тысяч бомб и ракет против боевиков ИГ*. Целями становились автоколонны, командные центры, заминированные машины и отряды террористов.По словам тех, кто работал с бойцами спецподразделения, те пренебрегали правилами, установленными для защиты мирного населения, что вызывало беспокойство военных и специалистов ЦРУ. В результате их действий погибали фермеры, дети, семьи и другие местные жители, которые спасались от боевых действий.Как пишет газета, приказы о совершении большей части ударов отдавали не высокопоставленные военные, а "относительно низкоранговые" представители сил спецназа "Дельта" в рядах Talon Anvil. При этом иногда пилоты отказывались наносить авиаудары, поскольку представители отряда указывали на "сомнительные цели в густонаселенных местах". Некоторые члены отряда не участвовали в операциях, когда удары приходились по людям, которые "как казалось, не участвовали в боевых действиях".О ситуации с ударами руководству жаловались высокопоставленные разведчики ЦРУ. Также об атаках докладывали четыре человека, которые взаимодействовали с Talon Anvil, но руководство воздушных операций их проигнорировало, пишет издание.По данным бывшего советника Пентагона и госдепартамента Ларри Льюиса, количество жертв среди гражданского населения с каждым годом работы группы возрастало. Льюис ознакомился с засекреченными данными Пентагона, согласно которым, потери гражданского населения в результате таких операций в 10 раз превысили число погибших при аналогичных ударах в Афганистане.В ноябре New York Times сообщила, что американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни гражданских лиц, а тщательного расследования по данному вопросу проведено не было.С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211207/aviaudar-1762480683.html
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в мире, сша, сирия, министерство обороны сша, вашингтон, россия
01:39 13.12.2021
 
NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения

NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий секретного подразделения

© AFP 2021 / Delil SouleimanАмериканская военная техника в Сирии
Американская военная техника в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / Delil Souleiman
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Решения секретного спецподразделения США, направлявшего удары военных против "Исламского государства"* в Сирии, привели к жертвам среди гражданского населения, сообщает газета New York Times со ссылкой на действующих и бывших военных и сотрудников разведки.
Секретный отряд назывался Talon Anvil и работал в период с 2014 по 2019 год. В состав небольшой группы входили иногда менее 20 человек. Представители подразделения находились в засекреченных комнатах с мониторами - так они координировали удары американских вооруженных сил. При их участии было выпущено 112 тысяч бомб и ракет против боевиков ИГ*. Целями становились автоколонны, командные центры, заминированные машины и отряды террористов.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 01:59
СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
По словам тех, кто работал с бойцами спецподразделения, те пренебрегали правилами, установленными для защиты мирного населения, что вызывало беспокойство военных и специалистов ЦРУ. В результате их действий погибали фермеры, дети, семьи и другие местные жители, которые спасались от боевых действий.
"Они были беспощадно эффективны и хорошо выполняли свою работу. Но они также совершили много плохих ударов", - сказал изданию экс-сотрудник разведки ВВС.
Как пишет газета, приказы о совершении большей части ударов отдавали не высокопоставленные военные, а "относительно низкоранговые" представители сил спецназа "Дельта" в рядах Talon Anvil. При этом иногда пилоты отказывались наносить авиаудары, поскольку представители отряда указывали на "сомнительные цели в густонаселенных местах". Некоторые члены отряда не участвовали в операциях, когда удары приходились по людям, которые "как казалось, не участвовали в боевых действиях".
О ситуации с ударами руководству жаловались высокопоставленные разведчики ЦРУ. Также об атаках докладывали четыре человека, которые взаимодействовали с Talon Anvil, но руководство воздушных операций их проигнорировало, пишет издание.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 12:24
На базе США на границе Сирии и Ирака прогремели взрывы, сообщили СМИ
По данным бывшего советника Пентагона и госдепартамента Ларри Льюиса, количество жертв среди гражданского населения с каждым годом работы группы возрастало. Льюис ознакомился с засекреченными данными Пентагона, согласно которым, потери гражданского населения в результате таких операций в 10 раз превысили число погибших при аналогичных ударах в Афганистане.
В ноябре New York Times сообщила, что американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни гражданских лиц, а тщательного расследования по данному вопросу проведено не было.
С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Российско-турецкое патрулирование в Сирии
6 декабря, 05:02
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
 
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