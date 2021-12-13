Союз Белоруссии и России будет сильнее, чем ЕС, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: союз с Россией будет мощнее ЕС, более продвинутым и продуманным
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз.
В ноябре в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
"Этот союз (Белоруссии и России - ред.) будет более продвинутым и более стабильным (чем ЕС - ред). Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз", - заявил Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Интервью приводит агентство Sputnik.
Президент подчеркнул, что процесс интеграции двух государств будет поступательным и не привязанным к каким-либо срокам, временным параметрам: "Мы не ставим перед собой никаких сроков - 2025, 2030 или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы". По словам белорусского лидера, на данном этапе в союзе стоит задача реализовать 28 союзных программ. "Думаю, что в ближайшие пять лет мы задачи по этим программам решим", - отметил глава государства.
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Лукашенко также напомнил, что Белоруссия участвует в различных интеграционных объединениях. "После распада Советского Союза на постсоветском пространстве образовалось три интеграционных объединения. Самое продвинутое - это Союз Беларуси и России. Это глубокое, продвинутое интеграционное образование. Второй уровень - это Евразийский экономический союз. И третий уровень - Содружество Независимых Государств. Глубина интеграции на этих трех уровнях - разная", - добавил президент.
Он отметил, что работа по углублению белорусско-российской интеграции приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве. Глава государства напомнил, что недавно были утверждены союзные программы по углублению белорусско-российской интеграции. "Это будущее нашего союза. То есть мы хотим по основным направлениям формирования союза продвинуться еще больше, унифицировать процессы, которые происходят на этом пространстве. Словом, это приведет к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве", - пояснил Лукашенко.
Глава государства обратил внимание и на то, что у союза Беларуси и России есть этническая и экономическая основа. Кроме того, страны проводят единую внешнюю политику, создано общее оборонное пространство, то есть фактически единая армия.
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