https://ria.ru/20211213/sovet-1763504428.html

В Берлине выступили за идею проведения Совета Россия—НАТО

В Берлине выступили за идею проведения Совета Россия—НАТО - РИА Новости, 13.12.2021

В Берлине выступили за идею проведения Совета Россия—НАТО

В Берлине выступают за идею проведения Совета Россия-НАТО по вопросу обеспечения безопасности в Европе, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:40

2021-12-13T16:40

2021-12-13T16:49

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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. В Берлине выступают за идею проведения Совета Россия-НАТО по вопросу обеспечения безопасности в Европе, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Глава МИД ФРГ (Анналена Бербок) в ходе своих встреч в Брюсселе вновь подчеркнула, что мы весьма поддерживаем и желали бы встречи Совета НАТО-Россия, наше предложение в этой связи действует в течение долгого времени. Это был бы подходящий форум, чтобы, возможно, вновь начать разговор не конкретно о ситуации на Украине, но о выходящем за эти рамки принципиальном вопросе, как может быть коллективно обеспечена безопасность в Европе", - сказал Бургер.

https://ria.ru/20211210/vstuplenie-1763227908.html

берлин (город)

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