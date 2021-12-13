https://ria.ru/20211213/sovet-1763504428.html
В Берлине выступили за идею проведения Совета Россия—НАТО
В Берлине выступили за идею проведения Совета Россия—НАТО - РИА Новости, 13.12.2021
В Берлине выступили за идею проведения Совета Россия—НАТО
В Берлине выступают за идею проведения Совета Россия-НАТО по вопросу обеспечения безопасности в Европе, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:40
2021-12-13T16:40
2021-12-13T16:49
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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. В Берлине выступают за идею проведения Совета Россия-НАТО по вопросу обеспечения безопасности в Европе, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Глава МИД ФРГ (Анналена Бербок) в ходе своих встреч в Брюсселе вновь подчеркнула, что мы весьма поддерживаем и желали бы встречи Совета НАТО-Россия, наше предложение в этой связи действует в течение долгого времени. Это был бы подходящий форум, чтобы, возможно, вновь начать разговор не конкретно о ситуации на Украине, но о выходящем за эти рамки принципиальном вопросе, как может быть коллективно обеспечена безопасность в Европе", - сказал Бургер.
https://ria.ru/20211210/vstuplenie-1763227908.html
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в мире, берлин (город), нато, мид германии, россия, украина, совет россия-нато, кристофер бургер, анналена бербок
16:40 13.12.2021 (обновлено: 16:49 13.12.2021)
В Берлине выступили за идею проведения Совета Россия—НАТО
МИД ФРГ выступил за идею проведения совета Россия—НАТО