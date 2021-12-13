https://ria.ru/20211213/solovev-1763550622.html
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Соловьева
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Соловьева - РИА Новости, 13.12.2021
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Соловьева
Смерть режиссера Сергея Соловьева - огромная потеря для всей страны, он оставил яркий след в истории отечественного кинематографа, пишет Минкультуры в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:19
2021-12-13T20:19
2021-12-13T20:19
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
сергей соловьев (режиссер)
новости культуры
ольга любимова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Смерть режиссера Сергея Соловьева - огромная потеря для всей страны, он оставил яркий след в истории отечественного кинематографа, пишет Минкультуры в правительственной телеграмме, адресованной Союзу кинематографистов РФ.Кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году.Как подчеркнули в ведомстве, благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила соболезнования родным и близким Соловьева.Сергей Соловьев - российский и советский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист РФ.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей соловьев (режиссер), новости культуры, ольга любимова
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Соловьева
Минкультуры: кончина режиссера Сергея Соловьева стала для огромной потерей для всех
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Смерть режиссера Сергея Соловьева - огромная потеря для всей страны, он оставил яркий след в истории отечественного кинематографа, пишет Минкультуры в правительственной телеграмме, адресованной Союзу кинематографистов РФ.
Кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году.
"Огромной потерей для всех нас стал уход из жизни выдающегося советского и российского кинорежиссера, народного артиста РФ Сергея Александровича Соловьева. Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений", - говорится в телеграмме.
Как подчеркнули в ведомстве, благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".
Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила соболезнования родным и близким Соловьева.
"Добрая память о Сергее Александровиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и зрителей. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", - цитируют в документе Любимову.
Сергей Соловьев - российский и советский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист РФ.