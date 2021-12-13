https://ria.ru/20211213/solovev-1763550622.html

Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Соловьева

Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Соловьева - РИА Новости, 13.12.2021

Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Соловьева

Смерть режиссера Сергея Соловьева - огромная потеря для всей страны, он оставил яркий след в истории отечественного кинематографа, пишет Минкультуры в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:19

2021-12-13T20:19

2021-12-13T20:19

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

сергей соловьев (режиссер)

новости культуры

ольга любимова

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Смерть режиссера Сергея Соловьева - огромная потеря для всей страны, он оставил яркий след в истории отечественного кинематографа, пишет Минкультуры в правительственной телеграмме, адресованной Союзу кинематографистов РФ.Кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году.Как подчеркнули в ведомстве, благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила соболезнования родным и близким Соловьева.Сергей Соловьев - российский и советский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, народный артист РФ.

https://ria.ru/20211213/solovev-1763542808.html

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей соловьев (режиссер), новости культуры, ольга любимова