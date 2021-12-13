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Культура
https://ria.ru/20211213/solovev-1763542808.html
Умер советский и российский режиссер Сергей Соловьев
Умер режиссер Сергей Соловьев - РИА Новости, 13.12.2021
Умер советский и российский режиссер Сергей Соловьев
Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:26
2021-12-13T21:17
культура
сергей соловьев (режиссер)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. Минкультуры назвало большой потерей смерть Соловьева. "Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений", — отметило ведомство в телеграмме, адресованной Союзу кинематографистов.Там добавили, что благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Соловьева. "Добрая память о Сергее Александровиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и зрителей. &lt;...&gt; Светлая память", — цитирует ее слова министерство. Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в Кеми (Карелия). С 1956 по 1961 год играл в спектаклях Ленинградского большого драматического театра, вел детские и юношеские программы на Ленинградском телевидении.В 1968 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. И.Ромма и А. Б.Столпера). По его студенческому сценарию сняли документальный фильм "Взгляните на лицо" (1965). С 1969 года работал на киностудии "Мосфильм", в кино дебютировал с двумя новеллами по рассказам А. П. Чехова "От нечего делать" и "Предложение" (1969, киноальманах "Семейное счастье"). В 1992-1993 годах поставил спектакли по пьесам "Чайка" в театре "Содружество актеров Таганки" и "Дядя Ваня" в Малом театре.С 1991 по 1994 год возглавлял Московский союз кинематографистов, с 1994 по 1997-й — Союз кинематографистов России. В 1994 году был президентом Московского международного кинофестиваля.С 1987 по 1995 год вышло более полусотни телепередач об отечественном кино в авторской программе кинематографиста "САС". С 2010 года на телеканале "Культура" вел авторский цикл "САС. Те, с которыми я…".Сергей Соловьев снял такие картины, как "Сто дней после детства", "Мелодии белой ночи", "Спасатель", "Чужая Белая и Рябой", "Асса" и "Асса-2", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Дом под звездным небом", "Нежный возраст", "О любви", "Анна Каренина", "Одноклассники", "Ке-ды".Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени и "Дружбы".Его работы становились призерами международных кинофестиватей в Берлине ("Серебряный медведь" за фильм "Сто дней после детства"), в Венеции (Большой специальный приз жюри за "Чужую Белую и Рябого"), в Сан-Себастьяне (Специальный приз жюри за "Ассу"), "Кинотавр" в Сочи ("Золотая роза" за "Нежный возраст") и других.Режиссер был трижды женат. Его супруги — актрисы Екатерина Васильева, Марианна Кушнерова и Татьяна Друбич.Сын Дмитрий (1974-2018) сыграл главные роли в "Нежном возрасте", "Доме под звездным небом", продюсировал драму "Ке-ды". Дочь Анна — композитор. Исполнила несколько небольших ролей в фильмах отца. Написала музыку к таким лентам, как "Анна Каренина", "Одноклассники" и "Ке-ды".
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РИА Новости
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сергей соловьев (режиссер)
19:26 13.12.2021 (обновлено: 21:17 13.12.2021)
 
Умер режиссер Сергей Соловьев

Режиссер фильма "Асса" Сергей Соловьев умер на 78-м году жизни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Соловьев
Режиссер Сергей Соловьев - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни.
Минкультуры назвало большой потерей смерть Соловьева.
"Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений", — отметило ведомство в телеграмме, адресованной Союзу кинематографистов.
Там добавили, что благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России, режиссер Сергей Соловьев
Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Соловьева.

"Добрая память о Сергее Александровиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и зрителей. <...> Светлая память", — цитирует ее слова министерство.
Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в Кеми (Карелия). С 1956 по 1961 год играл в спектаклях Ленинградского большого драматического театра, вел детские и юношеские программы на Ленинградском телевидении.
В 1968 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. И.Ромма и А. Б.Столпера). По его студенческому сценарию сняли документальный фильм "Взгляните на лицо" (1965). С 1969 года работал на киностудии "Мосфильм", в кино дебютировал с двумя новеллами по рассказам А. П. Чехова "От нечего делать" и "Предложение" (1969, киноальманах "Семейное счастье"). В 1992-1993 годах поставил спектакли по пьесам "Чайка" в театре "Содружество актеров Таганки" и "Дядя Ваня" в Малом театре.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Чужая Белая и Рябой". Режиссер Сергей Соловьев
Кадр из фильма Чужая Белая и Рябой. Режиссер Сергей Соловьев - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Чужая Белая и Рябой". Режиссер Сергей Соловьев
С 1991 по 1994 год возглавлял Московский союз кинематографистов, с 1994 по 1997-й — Союз кинематографистов России. В 1994 году был президентом Московского международного кинофестиваля.
С 1987 по 1995 год вышло более полусотни телепередач об отечественном кино в авторской программе кинематографиста "САС". С 2010 года на телеканале "Культура" вел авторский цикл "САС. Те, с которыми я…".
Сергей Соловьев снял такие картины, как "Сто дней после детства", "Мелодии белой ночи", "Спасатель", "Чужая Белая и Рябой", "Асса" и "Асса-2", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Дом под звездным небом", "Нежный возраст", "О любви", "Анна Каренина", "Одноклассники", "Ке-ды".
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени и "Дружбы".
Его работы становились призерами международных кинофестиватей в Берлине ("Серебряный медведь" за фильм "Сто дней после детства"), в Венеции (Большой специальный приз жюри за "Чужую Белую и Рябого"), в Сан-Себастьяне (Специальный приз жюри за "Ассу"), "Кинотавр" в Сочи ("Золотая роза" за "Нежный возраст") и других.
Режиссер был трижды женат. Его супруги — актрисы Екатерина Васильева, Марианна Кушнерова и Татьяна Друбич.

Сын Дмитрий (1974-2018) сыграл главные роли в "Нежном возрасте", "Доме под звездным небом", продюсировал драму "Ке-ды". Дочь Анна — композитор. Исполнила несколько небольших ролей в фильмах отца. Написала музыку к таким лентам, как "Анна Каренина", "Одноклассники" и "Ке-ды".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНародный артист России, режиссер Сергей Соловьев на торжественной церемонии награждения государственными наградами деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра в Москве
Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев на торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного Академического Большого театра в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев на торжественной церемонии награждения государственными наградами деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра в Москве
 
КультураСергей Соловьев (режиссер)
 
 
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