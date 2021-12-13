https://ria.ru/20211213/solovev-1763542808.html

Умер советский и российский режиссер Сергей Соловьев

Умер режиссер Сергей Соловьев - РИА Новости, 13.12.2021

Умер советский и российский режиссер Сергей Соловьев

Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:26

2021-12-13T19:26

2021-12-13T21:17

культура

сергей соловьев (режиссер)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. Минкультуры назвало большой потерей смерть Соловьева. "Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений", — отметило ведомство в телеграмме, адресованной Союзу кинематографистов.Там добавили, что благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Соловьева. "Добрая память о Сергее Александровиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и зрителей. <...> Светлая память", — цитирует ее слова министерство. Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в Кеми (Карелия). С 1956 по 1961 год играл в спектаклях Ленинградского большого драматического театра, вел детские и юношеские программы на Ленинградском телевидении.В 1968 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. И.Ромма и А. Б.Столпера). По его студенческому сценарию сняли документальный фильм "Взгляните на лицо" (1965). С 1969 года работал на киностудии "Мосфильм", в кино дебютировал с двумя новеллами по рассказам А. П. Чехова "От нечего делать" и "Предложение" (1969, киноальманах "Семейное счастье"). В 1992-1993 годах поставил спектакли по пьесам "Чайка" в театре "Содружество актеров Таганки" и "Дядя Ваня" в Малом театре.С 1991 по 1994 год возглавлял Московский союз кинематографистов, с 1994 по 1997-й — Союз кинематографистов России. В 1994 году был президентом Московского международного кинофестиваля.С 1987 по 1995 год вышло более полусотни телепередач об отечественном кино в авторской программе кинематографиста "САС". С 2010 года на телеканале "Культура" вел авторский цикл "САС. Те, с которыми я…".Сергей Соловьев снял такие картины, как "Сто дней после детства", "Мелодии белой ночи", "Спасатель", "Чужая Белая и Рябой", "Асса" и "Асса-2", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Дом под звездным небом", "Нежный возраст", "О любви", "Анна Каренина", "Одноклассники", "Ке-ды".Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени и "Дружбы".Его работы становились призерами международных кинофестиватей в Берлине ("Серебряный медведь" за фильм "Сто дней после детства"), в Венеции (Большой специальный приз жюри за "Чужую Белую и Рябого"), в Сан-Себастьяне (Специальный приз жюри за "Ассу"), "Кинотавр" в Сочи ("Золотая роза" за "Нежный возраст") и других.Режиссер был трижды женат. Его супруги — актрисы Екатерина Васильева, Марианна Кушнерова и Татьяна Друбич.Сын Дмитрий (1974-2018) сыграл главные роли в "Нежном возрасте", "Доме под звездным небом", продюсировал драму "Ке-ды". Дочь Анна — композитор. Исполнила несколько небольших ролей в фильмах отца. Написала музыку к таким лентам, как "Анна Каренина", "Одноклассники" и "Ке-ды".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей соловьев (режиссер)