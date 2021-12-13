https://ria.ru/20211213/sobaki-1763391681.html

В Сахалинской области стая собак покусала ребенка

В Сахалинской области стая собак покусала ребенка - РИА Новости, 13.12.2021

В Сахалинской области стая собак покусала ребенка

Стая бездомных собак напала на ребенка в поселке городского типа Ноглики на Сахалине около здания администрации, мальчика спасла проходившая мимо с внучкой... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T08:21

2021-12-13T08:21

2021-12-13T08:21

происшествия

сахалинская область

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – РИА Новости. Стая бездомных собак напала на ребенка в поселке городского типа Ноглики на Сахалине около здания администрации, мальчика спасла проходившая мимо с внучкой женщина, рассказал РИА Новости глава муниципалитета Сергей Камелин.По его словам, пострадавший ребенок проходит лечение в больнице."Второклассник играл со своими товарищами на горках около здания администрации. Предполагаю, что он бежал от одной горки к другой через гаражи, когда собаки накинулись на него. Мимо шла женщина с внучкой, отбила свору от ребенка. Я пообщался с ней, она мне все это и рассказала", - сообщил Камелин.Он отметил, что побывал на месте происшествия. Стаю псов глава администрации там не обнаружил, однако дал поручение по отлову своры.По факту нападения собак на ребенка возбудили уголовное дело, проводится проверка."Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев, а также будут приняты меры профилактического характера", - говорится в сообщении СУСК РФ по Сахалинской области.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также проверку проводит региональная прокуратура.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/salekhard-1762620664.html

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происшествия, сахалинская область, россия