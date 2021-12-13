https://ria.ru/20211213/snegurochka-1763503412.html

Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки

Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки - РИА Новости, 13.12.2021

Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки

Костромские власти не считают "страшненькой" Снегурочку, которую критикуют местные жители, сравнивая со скульптурой нововоронежской Аленки. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:36

2021-12-13T16:36

2021-12-13T17:01

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кострома

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Костромские власти не считают "страшненькой" Снегурочку, которую критикуют местные жители, сравнивая со скульптурой нововоронежской Аленки.В соцсетях и некоторых костромских СМИ ругают Снегурочку, установленную на улице Магистральной. Фигура представляет собой проволочный каркас, который светится в темноте. Люди называют ее "страшненькой", "монстром", утверждают, что она пугает детей. Некоторые сравнивают ее со скульптурой нововоронежской Алёнки, которую из-за возмущений жителей пришлось демонтировать.В пресс-службе администрации Костромы рассказали РИА Новости, что Снегурочка – это бренд Костромы, и 2 года назад власти сделали заказ местным мастерам изготовить фигуру снежной девочки. Руководитель городской службы муниципального заказа Андрей Шилин в беседе с РИА Новости усомнился, что соцсети и СМИ отражают мнение большинства горожан."Для меня она не страшная. Делали ее костромские мастера. Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами – установили рядом новогодние шары и елочки. Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо, на мой взгляд опять же", - сказал Шилин.По его словам, после окончания зимнего сезона Снегурочку модернизируют. Заново покрасят каркас, установят новую подсветку. По словам собеседника, "есть некоторые идеи немножко ее приукрасить"."А в целом, если сравнивать ее с той Аленкой, которая гремела на всю страну, наша Снегурочка очень даже хороша", - подчеркнул Шилин.

https://ria.ru/20211212/prazdniki-1763319817.html

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общество, кострома, снегурочка, россия