https://ria.ru/20211213/snegurochka-1763503412.html
Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки
Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки - РИА Новости, 13.12.2021
Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки
Костромские власти не считают "страшненькой" Снегурочку, которую критикуют местные жители, сравнивая со скульптурой нововоронежской Аленки. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:36
2021-12-13T16:36
2021-12-13T17:01
общество
кострома
снегурочка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763512576_0:113:720:518_1920x0_80_0_0_5a4f8170592a0b3b742dd251628fa60d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Костромские власти не считают "страшненькой" Снегурочку, которую критикуют местные жители, сравнивая со скульптурой нововоронежской Аленки.В соцсетях и некоторых костромских СМИ ругают Снегурочку, установленную на улице Магистральной. Фигура представляет собой проволочный каркас, который светится в темноте. Люди называют ее "страшненькой", "монстром", утверждают, что она пугает детей. Некоторые сравнивают ее со скульптурой нововоронежской Алёнки, которую из-за возмущений жителей пришлось демонтировать.В пресс-службе администрации Костромы рассказали РИА Новости, что Снегурочка – это бренд Костромы, и 2 года назад власти сделали заказ местным мастерам изготовить фигуру снежной девочки. Руководитель городской службы муниципального заказа Андрей Шилин в беседе с РИА Новости усомнился, что соцсети и СМИ отражают мнение большинства горожан."Для меня она не страшная. Делали ее костромские мастера. Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами – установили рядом новогодние шары и елочки. Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо, на мой взгляд опять же", - сказал Шилин.По его словам, после окончания зимнего сезона Снегурочку модернизируют. Заново покрасят каркас, установят новую подсветку. По словам собеседника, "есть некоторые идеи немножко ее приукрасить"."А в целом, если сравнивать ее с той Аленкой, которая гремела на всю страну, наша Снегурочка очень даже хороша", - подчеркнул Шилин.
https://ria.ru/20211212/prazdniki-1763319817.html
кострома
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763512576_0:81:720:621_1920x0_80_0_0_bbbce02dceb04799d9117c57258a840e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кострома, снегурочка, россия
16:36 13.12.2021 (обновлено: 17:01 13.12.2021)
Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки
Власти Костромы ответили на критику горожан из-за "страшненькой" скульптуры Снегурочки
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Костромские
власти не считают "страшненькой" Снегурочку, которую критикуют местные жители, сравнивая со скульптурой нововоронежской Аленки.
В соцсетях и некоторых костромских СМИ ругают Снегурочку, установленную на улице Магистральной. Фигура представляет собой проволочный каркас, который светится в темноте. Люди называют ее "страшненькой", "монстром", утверждают, что она пугает детей. Некоторые сравнивают ее со скульптурой нововоронежской Алёнки, которую из-за возмущений жителей пришлось демонтировать.
В пресс-службе администрации Костромы рассказали РИА Новости, что Снегурочка – это бренд Костромы
, и 2 года назад власти сделали заказ местным мастерам изготовить фигуру снежной девочки. Руководитель городской службы муниципального заказа Андрей Шилин в беседе с РИА Новости усомнился, что соцсети и СМИ отражают мнение большинства горожан.
"Для меня она не страшная. Делали ее костромские мастера. Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами – установили рядом новогодние шары и елочки. Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо, на мой взгляд опять же", - сказал Шилин.
По его словам, после окончания зимнего сезона Снегурочку модернизируют. Заново покрасят каркас, установят новую подсветку. По словам собеседника, "есть некоторые идеи немножко ее приукрасить".
"А в целом, если сравнивать ее с той Аленкой, которая гремела на всю страну, наша Снегурочка очень даже хороша", - подчеркнул Шилин.