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Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки
Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки - РИА Новости, 13.12.2021
Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки
Костромские власти не считают "страшненькой" Снегурочку, которую критикуют местные жители, сравнивая со скульптурой нововоронежской Аленки. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:36
2021-12-13T17:01
общество
кострома
снегурочка
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Костромские власти не считают "страшненькой" Снегурочку, которую критикуют местные жители, сравнивая со скульптурой нововоронежской Аленки.В соцсетях и некоторых костромских СМИ ругают Снегурочку, установленную на улице Магистральной. Фигура представляет собой проволочный каркас, который светится в темноте. Люди называют ее "страшненькой", "монстром", утверждают, что она пугает детей. Некоторые сравнивают ее со скульптурой нововоронежской Алёнки, которую из-за возмущений жителей пришлось демонтировать.В пресс-службе администрации Костромы рассказали РИА Новости, что Снегурочка – это бренд Костромы, и 2 года назад власти сделали заказ местным мастерам изготовить фигуру снежной девочки. Руководитель городской службы муниципального заказа Андрей Шилин в беседе с РИА Новости усомнился, что соцсети и СМИ отражают мнение большинства горожан."Для меня она не страшная. Делали ее костромские мастера. Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами – установили рядом новогодние шары и елочки. Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо, на мой взгляд опять же", - сказал Шилин.По его словам, после окончания зимнего сезона Снегурочку модернизируют. Заново покрасят каркас, установят новую подсветку. По словам собеседника, "есть некоторые идеи немножко ее приукрасить"."А в целом, если сравнивать ее с той Аленкой, которая гремела на всю страну, наша Снегурочка очень даже хороша", - подчеркнул Шилин.
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общество, кострома, снегурочка, россия
16:36 13.12.2021 (обновлено: 17:01 13.12.2021)
 
Власти Костромы ответили на критику из-за скульптуры Снегурочки

Власти Костромы ответили на критику горожан из-за "страшненькой" скульптуры Снегурочки

© Фото : Кострома какая она есть. События 44/ВКонтактеСкульптура Снегурочки в Костроме
Скульптура Снегурочки в Костроме - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Кострома какая она есть. События 44/ВКонтакте
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Костромские власти не считают "страшненькой" Снегурочку, которую критикуют местные жители, сравнивая со скульптурой нововоронежской Аленки.
В соцсетях и некоторых костромских СМИ ругают Снегурочку, установленную на улице Магистральной. Фигура представляет собой проволочный каркас, который светится в темноте. Люди называют ее "страшненькой", "монстром", утверждают, что она пугает детей. Некоторые сравнивают ее со скульптурой нововоронежской Алёнки, которую из-за возмущений жителей пришлось демонтировать.
В пресс-службе администрации Костромы рассказали РИА Новости, что Снегурочка – это бренд Костромы, и 2 года назад власти сделали заказ местным мастерам изготовить фигуру снежной девочки. Руководитель городской службы муниципального заказа Андрей Шилин в беседе с РИА Новости усомнился, что соцсети и СМИ отражают мнение большинства горожан.
"Для меня она не страшная. Делали ее костромские мастера. Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами – установили рядом новогодние шары и елочки. Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо, на мой взгляд опять же", - сказал Шилин.
По его словам, после окончания зимнего сезона Снегурочку модернизируют. Заново покрасят каркас, установят новую подсветку. По словам собеседника, "есть некоторые идеи немножко ее приукрасить".
"А в целом, если сравнивать ее с той Аленкой, которая гремела на всю страну, наша Снегурочка очень даже хороша", - подчеркнул Шилин.
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ОбществоКостромаСнегурочкаРоссия
 
 
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