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Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада
Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада - РИА Новости, 13.12.2021
Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада
Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует москвичам отказаться от поездок на автомобиле во вторник, 14 декабря, из-за снегопада, сообщается в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T22:29
2021-12-13T22:29
2021-12-13T22:42
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует москвичам отказаться от поездок на автомобиле во вторник, 14 декабря, из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."В Москве идёт сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, будет до утра. На дорогах большое количество снега, что сильно будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерние часы пик", - говорится в сообщении.Уточняется, что городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.
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РИА Новости
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москва, центр организации дорожного движения (цодд), общество
22:29 13.12.2021 (обновлено: 22:42 13.12.2021)
Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада
ЦОДД призвал москвичей 14 декабря отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада