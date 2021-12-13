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Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада

Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада - РИА Новости, 13.12.2021

Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за снегопада

Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует москвичам отказаться от поездок на автомобиле во вторник, 14 декабря, из-за снегопада, сообщается в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T22:29

2021-12-13T22:29

2021-12-13T22:42

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует москвичам отказаться от поездок на автомобиле во вторник, 14 декабря, из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."В Москве идёт сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, будет до утра. На дорогах большое количество снега, что сильно будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерние часы пик", - говорится в сообщении.Уточняется, что городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, центр организации дорожного движения (цодд), общество