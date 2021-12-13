https://ria.ru/20211213/snegopad-1763396322.html
В Тверской области около ста населенных пунктов остались без света
В Тверской области около ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 13.12.2021
В Тверской области около ста населенных пунктов остались без света
Около 100 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях Тверской области остаются без энергоснабжения после сильного снегопада, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T09:30
2021-12-13T09:30
2021-12-13T13:30
происшествия
ржевский район
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Около 100 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях Тверской области остаются без энергоснабжения после сильного снегопада, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск понедельника в 98 населенных пунктах семи муниципальных образований остаются без электроснабжения 328 жилых домов, в которых проживают почти две тысячи человек", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего из-за плохой погоды в 122 населенных пунктах Бологовского, Калининского, Весьегонского, Торопецкого, Осташковского, Ржевского районах и в Вышневолоцком, Удомельском городских округах оставались без света 478 жилых домов с населением более двух тысяч человек.К ликвидации последствий стихии привлечены 12 бригад МРСК – всего 33 человека и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20211208/svet-1762813487.html
ржевский район
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ржевский район, тверская область
09:30 13.12.2021 (обновлено: 13:30 13.12.2021)
В Тверской области около ста населенных пунктов остались без света
В Тверской области около ста населенных пунктов остались без света из-за снегопада