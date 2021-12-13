https://ria.ru/20211213/snegopad-1763396322.html

В Тверской области около ста населенных пунктов остались без света

В Тверской области около ста населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 13.12.2021

В Тверской области около ста населенных пунктов остались без света

Около 100 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях Тверской области остаются без энергоснабжения после сильного снегопада, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:30

2021-12-13T09:30

2021-12-13T13:30

происшествия

ржевский район

тверская область

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Около 100 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях Тверской области остаются без энергоснабжения после сильного снегопада, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск понедельника в 98 населенных пунктах семи муниципальных образований остаются без электроснабжения 328 жилых домов, в которых проживают почти две тысячи человек", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего из-за плохой погоды в 122 населенных пунктах Бологовского, Калининского, Весьегонского, Торопецкого, Осташковского, Ржевского районах и в Вышневолоцком, Удомельском городских округах оставались без света 478 жилых домов с населением более двух тысяч человек.К ликвидации последствий стихии привлечены 12 бригад МРСК – всего 33 человека и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20211208/svet-1762813487.html

ржевский район

тверская область

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происшествия, ржевский район, тверская область