https://ria.ru/20211213/sneg-1763445283.html

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 13.12.2021

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Высота сугробов в Москве вырастет на 60% в ближайшие сутки, такие мощные снегопады в середине декабря в среднем бывают не чаще 1 раза в 10 лет, сообщил РИА... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:57

2021-12-13T12:57

2021-12-13T13:10

общество

москва

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве вырастет на 60% в ближайшие сутки, такие мощные снегопады в середине декабря в среднем бывают не чаще 1 раза в 10 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что с 15 часов в Москве начнется небольшой снег, который будет постепенно усиливаться, выйдя на максимум интенсивности в вечерний час пик и особенно после полуночи, когда снегопад с 00.00 до 06.00 станет сильным, а видимость в зарядах будет ухудшаться до 1000-1500 метров."В общей сложности за ближайшие 15 часов выпадет до 8-13 мм осадков при месячной норме декабря 56 мм. Такие мощные снегопады, согласно метеостатистике, в середине декабря в среднем бывают не чаще 1 раза в 10 лет. В результате высота сугробов в столице вырастет к утру вторника на 60% - на 8 см - с 13 до 21 см, что соответствует климатической норме первой декады января", - рассказал Тишковец.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/pogoda-1763121720.html

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общество, москва