https://ria.ru/20211213/snaypery-1763518529.html

В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов в Донбасс

В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов в Донбасс - РИА Новости, 13.12.2021

В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов в Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов украинских силовиков в район подконтрольного Киеву... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:26

2021-12-13T17:26

2021-12-13T17:26

в мире

киев

оон

москва

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg

ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов украинских силовиков в район подконтрольного Киеву поселка Петропавловка, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в понедельник офицер оборонного ведомства республики Александр Мазейкин."По данным нашей разведки, на позиции подразделений 79-ой бригады (ВС Украины – ред.) в район населенного пункта Петропавловка прибыли снайперские пары из состава 131-го разведывательного батальона", - заявил Филипоненко.По его словам, Народная милиция ЛНР не исключает, что на данном участке украинские силовики готовят провокации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211212/trebovaniya-1763374863.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, оон, москва, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия