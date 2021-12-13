В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов в Донбасс
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов на линию соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов украинских силовиков в район подконтрольного Киеву поселка Петропавловка, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в понедельник офицер оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.
"По данным нашей разведки, на позиции подразделений 79-ой бригады (ВС Украины – ред.) в район населенного пункта Петропавловка прибыли снайперские пары из состава 131-го разведывательного батальона", - заявил Филипоненко.
По его словам, Народная милиция ЛНР не исключает, что на данном участке украинские силовики готовят провокации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.