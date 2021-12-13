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Умер скульптор Николай Селиванов

Умер скульптор Николай Селиванов - РИА Новости, 13.12.2021

Умер скульптор Николай Селиванов

Скульптор Николай Селиванов скончался 13 декабря на 93-м году жизни, сообщил его сын Василий Селиванов в своём аккаунте в Instagram. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T22:58

2021-12-13T22:58

2021-12-13T22:58

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Скульптор Николай Селиванов скончался 13 декабря на 93-м году жизни, сообщил его сын Василий Селиванов в своём аккаунте в Instagram."Папа ушёл… Народный художник России. Добрый, веселый, настоящий скульптор, мастерюга. Деревенский аристократ", — написал Селиванов-младший в соцсети.Прощание и отпевание состоятся в Москве 16 декабря в 11.00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.Николай Селиванов — скульптор, народный художник РФ. В середине 1960-х годов Селиванов был избран в правление Союза художников, а через некоторое время — председателем секции скульпторов Московского областного союза художников.Наиболее известен по скульптурным изображениям поэта Сергея Есенина и его окружения.

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