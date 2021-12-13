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Путин обсудит с правительством противодействие омикрон-штамму

Путин обсудит с правительством противодействие омикрон-штамму - РИА Новости, 13.12.2021

Путин обсудит с правительством противодействие омикрон-штамму

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, в ходе которого озвучат план по противодействию новому штамму... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:48

2021-12-13T13:48

2021-12-13T13:48

распространение коронавируса

политика

владимир путин

дмитрий песков

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, в ходе которого озвучат план по противодействию новому штамму коронавируса "омикрон", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Кто вам сказал, что нынешняя система не выявляет "омикрон"? Они (ПЦР-тесты - ред.) не показывают штамм, но они показывают наличие коронавируса. Конечно, это нигде невозможно выяснить. Конечно, это требует отдельных исследований, отдельных тестов и так далее. Я вам скажу так, тема эта есть. Завтра, кстати, будет во вторник совещание с членами правительства у Путина очередное. И там, скорее всего, Татьяна Алексеевна (Голикова) участников проинформирует, как раз о том самом правительственном плане, который по поручению президента был разработан в отношении "омикрона", - рассказал Песков.

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