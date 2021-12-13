17:47 13.12.2021 (обновлено: 18:53 13.12.2021)
"Госуслуги" смогут выдавать сертификаты по антителам
"Госуслуги" в декабре будут готовы выдавать сертификаты по антителам
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Портал "Госуслуги" в декабре будет технически готов выдавать сертификаты по антителам тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам и вакцинированным иностранными препаратами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сейчас мы завершаем работу по гражданам, <...> которые не обращались в медицинские организации. И здесь есть два направления. Первое направление: они имели положительный тест, но не обращались в медицинские организации. <...> И второе — граждане, которые и не знали, что они переболели", — сказала она журналистам.
По ее словам, та же процедура будет и в случае привитых зарубежными вакцинами.
Ранее Голикова заявила, что документ о перенесенном заболевании теперь смогут получить россияне с антителами от коронавируса, которые не обращались в медицинские организации при заражении. Для этого нужно будет сдать тест на антитела. При их наличии выдадут сертификат сроком на полгода.
Те, у кого есть и антитела, и положительный результат ПЦР-теста, смогут пользоваться документом целый год. Такую возможность предоставят россиянам, у которых тестирование подтвердило COVID-19 после 1 января 2021 года.
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Кроме того, привитые иностранными вакцинами от COVID-19 смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. По словам Голиковой, это коснется и россиян, которые вакцинировались "Спутником V" за рубежом.
Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение по выдаче QR-кодов привитым зарубежными вакцинами — это только "признание факта наличия антител". При этом он подчеркнул, что работа по взаимному признанию странами профилактических препаратов от COVID-19 продолжается.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.