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COVID-сертификаты через "Госуслуги" оформили 54 миллиона россиян
COVID-сертификаты через "Госуслуги" оформили 54 миллиона россиян - РИА Новости, 13.12.2021
COVID-сертификаты через "Госуслуги" оформили 54 миллиона россиян
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ковидные сертификаты через сайт госуслуг оформили уже 54 миллиона россиян. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:44
2021-12-13T15:44
2021-12-13T15:44
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ковидные сертификаты через сайт госуслуг оформили уже 54 миллиона россиян."Что касается (портала - ред.) государственных услуг, то на сегодняшний день уже на этом сервисе оформлены 54 миллиона сертификатов, через МФЦ оформлено 1,7 миллиона сертификатов ", — сказала она, выступая в Госдуме.Голикова добавила, что госуслуги использует 91 миллион россиян или 85% взрослых россиян.
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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
COVID-сертификаты через "Госуслуги" оформили 54 миллиона россиян
COVID-сертификаты через портал "Госуслуг" оформили 54 миллиона россиян