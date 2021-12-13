https://ria.ru/20211213/sertifikaty-1763490246.html

COVID-сертификаты через "Госуслуги" оформили 54 миллиона россиян

COVID-сертификаты через "Госуслуги" оформили 54 миллиона россиян - РИА Новости, 13.12.2021

COVID-сертификаты через "Госуслуги" оформили 54 миллиона россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ковидные сертификаты через сайт госуслуг оформили уже 54 миллиона россиян. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:44

2021-12-13T15:44

2021-12-13T15:44

распространение коронавируса

татьяна голикова

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ковидные сертификаты через сайт госуслуг оформили уже 54 миллиона россиян."Что касается (портала - ред.) государственных услуг, то на сегодняшний день уже на этом сервисе оформлены 54 миллиона сертификатов, через МФЦ оформлено 1,7 миллиона сертификатов ", — сказала она, выступая в Госдуме.Голикова добавила, что госуслуги использует 91 миллион россиян или 85% взрослых россиян.

https://ria.ru/20211213/sertifikat-1763411684.html

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