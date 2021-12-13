https://ria.ru/20211213/sertifikat-1763422552.html

Голикова назвала категории россиян, которые смогут получить сертификат

Голикова назвала категории россиян, которые смогут получить сертификат - РИА Новости, 13.12.2021

Голикова назвала категории россиян, которые смогут получить сертификат

Россиянам с положительным ПЦР-тестами и антителами от коронавируса сертификат переболевшего выдадут на год, без ПЦР, но с антителами - на полгода, заявила... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:39

2021-12-13T11:39

2021-12-13T11:50

распространение коронавируса

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россиянам с положительным ПЦР-тестами и антителами от коронавируса сертификат переболевшего выдадут на год, без ПЦР, но с антителами - на полгода, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Ранее, выступая в Госдуме, она сообщила, что людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему COVID-19."При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел. Срок действия этого документа будет устанавливаться на год", - рассказала Голикова.Вице-премьер отметила, что есть другая группа граждан, которые не сдавали ПЦР-тесты, не поступали в медицинские организации, но знают о наличии антител – значит, они переболели."Для этих граждан будет предложено тоже сдать тест на антитела при информированном добровольном согласии о передаче этих данных в систему Минздрава и затем на госуслуги. Этим гражданам также будет оформлен документ о перенесенном заболевании, но сроком действия полгода", - пояснила Голикова.

https://ria.ru/20211213/sertifikat-1763411684.html

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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии