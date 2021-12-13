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Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить ковид-сертификат
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить ковид-сертификат - РИА Новости, 13.12.2021
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить ковид-сертификат
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:57
2021-12-13T10:57
2021-12-13T16:51
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
татьяна голикова
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода."Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", — сказала Голикова.По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной "Спутник V" за рубежом.
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РИА Новости
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна голикова, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
10:57 13.12.2021 (обновлено: 16:51 13.12.2021)
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить ковид-сертификат
Привитые от COVID-19 иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода