https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763444914.html

Священник рассказал подробности взрыва в гимназии в Серпухове

Священник рассказал подробности взрыва в гимназии в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

Священник рассказал подробности взрыва в гимназии в Серпухове

Воспитанник приходской гимназии в Серпухове взорвал самодельное устройство не внутри помещения, а на территории рядом, рассказал РИА Новости благочинный... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:55

2021-12-13T12:55

2021-12-13T13:13

происшествия

взрыв

серпухов

московская область (подмосковье)

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Воспитанник приходской гимназии в Серпухове взорвал самодельное устройство не внутри помещения, а на территории рядом, рассказал РИА Новости благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан."Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца. <...> Ребенок, который был недалеко — он подходил к гимназии – пострадал, у него легкое ранение ноги", — сказал он.По словам собеседника агентства, нападавший погиб. Травмы получили десять человек, ранее сообщалось о семи пострадавших. Детей и персонал эвакуировали, детей забрали родители.По предварительным данным СК, взрыв устроил 18-летний воспитанник учебного заведения, расположенного во владениях Введенского женского монастыря.В течение дня поступала разная информация о судьбе молодого человека: источник РИА Новости в спасательных службах утверждал, что его госпитализировали, тогда как в Московском патриархате сообщили, что он скончался от травм. В СМИ также была информация, что он умер от потери крови.Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763432676.html

https://ria.ru/20211213/terrorizm-1763433993.html

серпухов

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происшествия, взрыв, серпухов, московская область (подмосковье), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове