https://ria.ru/20211213/sdelka-1763506287.html

МТС покупает VisionLabs, сумма сделки составила порядка 7 млрд рублей

МТС покупает VisionLabs, сумма сделки составила порядка 7 млрд рублей - РИА Новости, 13.12.2021

МТС покупает VisionLabs, сумма сделки составила порядка 7 млрд рублей

Крупнейший российский сотовый оператор МТС сообщил о приобретении дочерней структурой "МТС ИИ" компании VisionLabs, сумма сделки составит около 7 миллиардов... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:47

2021-12-13T16:47

2021-12-13T16:47

новости компаний - экономика

мтс

афк "система"

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС сообщил о приобретении дочерней структурой "МТС ИИ" компании VisionLabs, сумма сделки составит около 7 миллиардов рублей."ПАО "МТС"... сообщает о том, что Intema, дочерняя компания ООО "МТС ИИ" (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLabs B.V за сумму порядка 7 миллиардов рублей. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет",- говорится в сообщении.Компания отмечает, что VisionLabs станет крупнейшей портфельной компанией группы Intema, созданной МТС AI как нацеленный на развитие рыночных ИИ-продуктов и работу на международных рынках новый бренд. МТС AI через свою "дочку" Intema приобретет контрольный пакет акций у основателей VisionLabs, которым принадлежало 51,77% акций компании, а также 25,07% акций структур Сбера и 23,16% и венчурного фонда АФК "Системы" Sistema Venture Capital.Сооснователь Александр Ханин останется председателем совета директоров VisionLabs, совместно со вторым основателем Иваном Лаптевым они планируют конвертировать собственные акции VisionLabs в долю владения структурами МТС AI. Необходимые корпоративные одобрения на сделку были получены, закрытие сделки обусловлено получением регуляторных одобрений.Сбербанк сообщил, что ждет закрытия сделки уже в 2022 году. Отмечается, что совокупная прибыль банка от сделки до налога на прибыль составит более 1 миллиарда рублей, ее окончательный размер будет определён на момент закрытия транзакции. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис добавил, что партнерство с VisionLabs продолжится в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития биометрического направления.По словам президента Sistema_VC Дмитрия Филатова, инвестиция в VisionLabs в 2016 году и последующий выход из этого актива является "эталонной сделкой для корпоративного венчурного фонда, которая принесла очевидную ценность и фонду, и корпорации в целом".VisionLabs - компания, создающая продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения, ей реализовано более 500 проектов в области компьютерного зрения в 37 странах мира для более чем 270 клиентов из финансового, телекоммуникационного, ритейл, транспортного, энергетического секторов. ПО компании используют более 1,7 миллионов камер в мире.

https://ria.ru/20210607/soglashenie-1735962912.html

https://ria.ru/20210903/aktivy-1748457377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, мтс, афк "система"