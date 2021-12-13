https://ria.ru/20211213/sdelka-1763506287.html
МТС покупает VisionLabs, сумма сделки составила порядка 7 млрд рублей
МТС покупает VisionLabs, сумма сделки составила порядка 7 млрд рублей - РИА Новости, 13.12.2021
МТС покупает VisionLabs, сумма сделки составила порядка 7 млрд рублей
Крупнейший российский сотовый оператор МТС сообщил о приобретении дочерней структурой "МТС ИИ" компании VisionLabs, сумма сделки составит около 7 миллиардов... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:47
2021-12-13T16:47
2021-12-13T16:47
новости компаний - экономика
мтс
афк "система"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС сообщил о приобретении дочерней структурой "МТС ИИ" компании VisionLabs, сумма сделки составит около 7 миллиардов рублей."ПАО "МТС"... сообщает о том, что Intema, дочерняя компания ООО "МТС ИИ" (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLabs B.V за сумму порядка 7 миллиардов рублей. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет",- говорится в сообщении.Компания отмечает, что VisionLabs станет крупнейшей портфельной компанией группы Intema, созданной МТС AI как нацеленный на развитие рыночных ИИ-продуктов и работу на международных рынках новый бренд. МТС AI через свою "дочку" Intema приобретет контрольный пакет акций у основателей VisionLabs, которым принадлежало 51,77% акций компании, а также 25,07% акций структур Сбера и 23,16% и венчурного фонда АФК "Системы" Sistema Venture Capital.Сооснователь Александр Ханин останется председателем совета директоров VisionLabs, совместно со вторым основателем Иваном Лаптевым они планируют конвертировать собственные акции VisionLabs в долю владения структурами МТС AI. Необходимые корпоративные одобрения на сделку были получены, закрытие сделки обусловлено получением регуляторных одобрений.Сбербанк сообщил, что ждет закрытия сделки уже в 2022 году. Отмечается, что совокупная прибыль банка от сделки до налога на прибыль составит более 1 миллиарда рублей, ее окончательный размер будет определён на момент закрытия транзакции. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис добавил, что партнерство с VisionLabs продолжится в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития биометрического направления.По словам президента Sistema_VC Дмитрия Филатова, инвестиция в VisionLabs в 2016 году и последующий выход из этого актива является "эталонной сделкой для корпоративного венчурного фонда, которая принесла очевидную ценность и фонду, и корпорации в целом".VisionLabs - компания, создающая продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения, ей реализовано более 500 проектов в области компьютерного зрения в 37 странах мира для более чем 270 клиентов из финансового, телекоммуникационного, ритейл, транспортного, энергетического секторов. ПО компании используют более 1,7 миллионов камер в мире.
https://ria.ru/20210607/soglashenie-1735962912.html
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новости компаний - экономика, мтс, афк "система"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Крупнейший российский сотовый оператор МТС
сообщил о приобретении дочерней структурой "МТС ИИ" компании VisionLabs, сумма сделки составит около 7 миллиардов рублей.
"ПАО "МТС"... сообщает о том, что Intema, дочерняя компания ООО "МТС ИИ" (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLabs B.V за сумму порядка 7 миллиардов рублей. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет",- говорится в сообщении.
Компания отмечает, что VisionLabs станет крупнейшей портфельной компанией группы Intema, созданной МТС AI как нацеленный на развитие рыночных ИИ-продуктов и работу на международных рынках новый бренд. МТС AI через свою "дочку" Intema приобретет контрольный пакет акций у основателей VisionLabs, которым принадлежало 51,77% акций компании, а также 25,07% акций структур Сбера
и 23,16% и венчурного фонда АФК "Системы" Sistema Venture Capital.
Сооснователь Александр Ханин останется председателем совета директоров VisionLabs, совместно со вторым основателем Иваном Лаптевым они планируют конвертировать собственные акции VisionLabs в долю владения структурами МТС AI. Необходимые корпоративные одобрения на сделку были получены, закрытие сделки обусловлено получением регуляторных одобрений.
Сбербанк
сообщил, что ждет закрытия сделки уже в 2022 году. Отмечается, что совокупная прибыль банка от сделки до налога на прибыль составит более 1 миллиарда рублей, ее окончательный размер будет определён на момент закрытия транзакции. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис
добавил, что партнерство с VisionLabs продолжится в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития биометрического направления.
"Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоаналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России
и на международном рынке", - сказал президент МТС Вячеслав Николаев, слова которого приводятся в сообщении.
По словам президента Sistema_VC Дмитрия Филатова, инвестиция в VisionLabs в 2016 году и последующий выход из этого актива является "эталонной сделкой для корпоративного венчурного фонда, которая принесла очевидную ценность и фонду, и корпорации в целом".
"С одной стороны, мы еще на старте фонда сделали абсолютно правильный выбор и вложились в бизнес, который оказался очень успешным, значительно вырос в стоимости и принес хороший возврат на инвестиции. С другой, в результате сделки мы серьезно усилили компетенции Группы АФК "Система" в такой перспективной области, как искусственный интеллект, и создали основу для дальнейшего масштабирования этого направления", — отметил он.
VisionLabs - компания, создающая продукты на базе компьютерного зрения и машинного обучения, ей реализовано более 500 проектов в области компьютерного зрения в 37 странах мира для более чем 270 клиентов из финансового, телекоммуникационного, ритейл, транспортного, энергетического секторов. ПО компании используют более 1,7 миллионов камер в мире.