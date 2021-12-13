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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211213/sbezhal-1762820193.html
"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи
"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи - РИА Новости, 13.12.2021
"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи
Катя прожила вместе с молодым человеком год. Они собирались переехать в другой город, но за несколько часов до самолета он объявил ей, что поедет один. Катя его больше никогда не видела. Она до сих пор не может забыть эту историю и считает ее "стыдной". Почему так произошло? И как ей пережить разрыв, который мешает строить новые отношения?
2021-12-13T12:00
2021-12-13T12:04
страхи
наталья лосева
психология
подкаст
отношения
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"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи
Катя прожила вместе с молодым человеком год. Они собирались переехать в другой город, но за несколько часов до самолета он объявил ей, что поедет один. Катя его больше никогда не видела. Она до сих пор не может забыть эту историю и считает ее «стыдной». Почему так произошло? И как ей пережить разрыв, который мешает строить новые отношения?
audio/mpeg
"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи
Катя прожила вместе с молодым человеком год. Они собирались переехать в другой город, но за несколько часов до самолета он объявил ей, что поедет один. Катя его больше никогда не видела. Она до сих пор не может забыть эту историю и считает ее «стыдной». Почему так произошло? И как ей пережить разрыв, который мешает строить новые отношения?
audio/mpeg
Историю Кати разбирает психолог Александр Колмановский.01:45 История Кати07:35 Как облегчить переживание психологической травмы?11:40 По-настоящему "вашего человека" не оттолкнёт никакая ваша "неправильность"14:30 Почему одни люди легче переживают травмирующее событие, чем другие?15:20 Практика "участливости"19:00 "Это не он плохой, это ему плохо"20:25 Как выбрать подходящий момент для трудного разговора?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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наталья лосева, психология, подкаст, отношения, аудио
12:00 13.12.2021 (обновлено: 12:04 13.12.2021)
 

"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи

Страхи
"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи
12:00
Читать ria.ru в
Катя прожила вместе с молодым человеком год. Они собирались переехать в другой город, но за несколько часов до самолета он объявил ей, что поедет один. Катя его больше никогда не видела. Она до сих пор не может забыть эту историю и считает ее "стыдной". Почему так произошло? И как ей пережить разрыв, который мешает строить новые отношения?
Историю Кати разбирает психолог Александр Колмановский.
01:45 История Кати
07:35 Как облегчить переживание психологической травмы?
11:40 По-настоящему "вашего человека" не оттолкнёт никакая ваша "неправильность"
14:30 Почему одни люди легче переживают травмирующее событие, чем другие?
15:20 Практика "участливости"
19:00 "Это не он плохой, это ему плохо"
20:25 Как выбрать подходящий момент для трудного разговора?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиНаталья ЛосеваПсихологияПодкастотношения
 
 
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