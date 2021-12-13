https://ria.ru/20211213/sbezhal-1762820193.html

"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи

"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи - РИА Новости, 13.12.2021

"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи

Катя прожила вместе с молодым человеком год. Они собирались переехать в другой город, но за несколько часов до самолета он объявил ей, что поедет один. Катя его больше никогда не видела. Она до сих пор не может забыть эту историю и считает ее "стыдной". Почему так произошло? И как ей пережить разрыв, который мешает строить новые отношения?

2021-12-13T12:00

2021-12-13T12:00

2021-12-13T12:04

страхи

наталья лосева

психология

подкаст

отношения

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"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи Катя прожила вместе с молодым человеком год. Они собирались переехать в другой город, но за несколько часов до самолета он объявил ей, что поедет один. Катя его больше никогда не видела. Она до сих пор не может забыть эту историю и считает ее «стыдной». Почему так произошло? И как ей пережить разрыв, который мешает строить новые отношения? audio/mpeg

"Не могу пережить, что парень меня бросил". Обсуждаем в подкасте Страхи Катя прожила вместе с молодым человеком год. Они собирались переехать в другой город, но за несколько часов до самолета он объявил ей, что поедет один. Катя его больше никогда не видела. Она до сих пор не может забыть эту историю и считает ее «стыдной». Почему так произошло? И как ей пережить разрыв, который мешает строить новые отношения? audio/mpeg

Историю Кати разбирает психолог Александр Колмановский.01:45 История Кати07:35 Как облегчить переживание психологической травмы?11:40 По-настоящему "вашего человека" не оттолкнёт никакая ваша "неправильность"14:30 Почему одни люди легче переживают травмирующее событие, чем другие?15:20 Практика "участливости"19:00 "Это не он плохой, это ему плохо"20:25 Как выбрать подходящий момент для трудного разговора?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, подкаст, отношения, аудио