Польша пригрозила Белоруссии новыми санкциями
Польша предложит ЕС новые антибелорусские санкции, если ситуация на границе ухудшится
ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Польша предложит Евросоюзу новые санкции в отношении Белоруссии, если ситуация на границе будет ухудшаться, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) с участием президента Франции в Будапеште.
"Мы с помощью дипломатической акции сдержали прибытие новых мигрантов и сейчас те мигранты возвращаются обратно. Здесь наш решительный ответ привел к тому, что на этот момент Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ред.) не выиграл в этом споре, в этом давлении, в этом шантаже", - сказал Моравецкий.
"Мы обсуждаем также санкции. Мы точно знаем, что Белоруссия опасается экономических санкций, опасается торговой блокады. Так как эскалация сегодня не наступает, мы видим какой-то свет в тоннеле. Но если она будет продолжаться или если Минск или Минск и Москва будут искать новые механизмы для дестабилизации этой части Европы, то мы не дрогнем, чтобы представить Европейской комиссии и нашим партнерам новые решения, которые будут иметь своей целью более решительный ответ на такие практики", - добавил польский премьер.
С начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в прошлом году. В ноябре таких попыток было выявлено около 8,9 тысячи, в октябре - 17,4 тысячи, в сентябре - 7,7 тысячи, а в августе 3,5 тысячи.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны.
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