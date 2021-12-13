https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763512751.html

Евросоюз ввел санкции против "Группы Вагнера"

Евросоюз ввел санкции против "Группы Вагнера" - РИА Новости, 14.12.2021

Евросоюз ввел санкции против "Группы Вагнера"

Так называемая "Группа Вагнера", а также три российские компании попали в обнародованные в понедельник новые санкционные списки Евросоюза, следует из... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-13T16:59

2021-12-13T16:59

2021-12-14T00:05

евросоюз

в мире

африка

чвк "вагнер"

россия

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Так называемая "Группа Вагнера", а также три российские компании попали в обнародованные в понедельник новые санкционные списки Евросоюза, следует из опубликованных решений ЕС.В заявлении ЕС сказано, что цель решения — "ограничить подрывную деятельность "Группы Вагнера". "Это свидетельствует о твердой приверженности ЕС отстаиванию своих интересов и ценностей в соседних и отдаленных странах", — говорится в заявлении Евросоюза.В мотивационной части решения сообщается, что "Группа Вагнера" является частной военной структурой, базирующейся в России". Она, как утверждается в обосновании санкций, лишена юридического статуса и "несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике".Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима — по Сирии — оказались и три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии. Это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро полис". В частности, компании "Велада" и "Меркурий" обвиняются в добыче нефти и газа в Сирии. "Таким образом, они поддерживают режим в Дамаске", — утверждают в ЕС. Компания "Евро полис" также занимается добычей ресурсов в Сирии, "при этом она непосредственно связана с "Группой Вагнера", утверждают в Брюсселе.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии России в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских Вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".Посол России в Банги Владимир Титоренко заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях. Российская сторона также заявляла, что западные страны пытаются дискредитировать российских военных специалистов, работающих в ЦАР по приглашению властей.Ранее в понедельник главы МИД Евросоюза одобрили новый санкционный режим, который предполагает введение ограничений за подрыв политического переходного процесса в Мали. Пока нет списка фигурантов, но он может появиться в любой момент. До этого ЕС и Франция, чьи военные находятся в Мали, предостерегали власти от сотрудничества с "Группой Вагнера".Европейский парламент на ноябрьской пленарной сессии принял резолюцию, в которой призвал страны Африки не сотрудничать с "Группой Вагнера" и предложил обсудить тему частных охранных компаний на предстоящем 17-18 февраля 2022 года саммите ЕС — Африка.Глава МИД России Сергей Лавров 12 ноября заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из России нацелена на срыв сотрудничества двух стран.

https://ria.ru/20211125/chvk-1760742129.html

https://ria.ru/20210924/chvk-1751703378.html

https://ria.ru/20210630/tsar-1739305628.html

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евросоюз, в мире, африка, чвк "вагнер", россия