https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763511023.html

ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии

ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии - РИА Новости, 13.12.2021

ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии

Европейский союз в понедельник принял решение ввести санкции в рамках различных санкционных режимов в отношении восьми граждан России, следует из опубликованных РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:54

2021-12-13T16:54

2021-12-13T18:03

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Европейский союз в понедельник принял решение ввести санкции в рамках различных санкционных режимов в отношении восьми граждан России, следует из опубликованных в официальном журнале ЕС решений. Новые санкции были утверждены на заседании Совета МИД Евросоюза.В частности, в списки в рамках режима за нарушения прав человека включены граждане России Дмитрий Уткин, которого ЕС считает одним из организаторов и командиров "Группы Вагнер", Станислав Дычко, фигурирующий в списках как "наемник "Группы Вагнер", а также Валерий Захаров, которого называют советником президента ЦАР по безопасности.В рамках санкций ЕС по Сирии под ограничительные меры за участие в деятельности "Вагнера" в этой стране попали граждане России Андрей Трошев, которого называют одним из руководителей группы, и Андрей Богатов, фигурирующий как один из командиров группы в Сирии.В европейских санкциях по Украине также за причастность к деятельности "Вагнер" фигурируют Денис Харитонов и Сергей Щербаков. Их обвиняют "в подрыве территориальной целостности, суверенитета, независимости Украины".В санкции ЕС по Ливии добавили Александра Кузнецова. В документе утверждается, что Александр Кузнецов входит в структуру командования так называемой "Группы Вагнер", участвовал в ее составе в боевых действиях в Ливии, где получил ранение. "Учитывая его должность и его действия, Александр Кузнецов несет ответственность за деятельность "Группы Вагнер", которая угрожает миру, стабильности и безопасности в Ливии", - отмечается в документе.Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 ноября заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759161623.html

https://ria.ru/20210925/chvk-1751735884.html

https://ria.ru/20201015/prigozhin-1579938746.html

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