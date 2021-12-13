16:54 13.12.2021 (обновлено: 18:03 13.12.2021)
ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии
ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии в составе ЧВК
В частности, в списки в рамках режима за нарушения прав человека включены граждане России Дмитрий Уткин, которого ЕС считает одним из организаторов и командиров "Группы Вагнер", Станислав Дычко, фигурирующий в списках как "наемник "Группы Вагнер", а также Валерий Захаров, которого называют советником президента ЦАР по безопасности.
В рамках санкций ЕС по Сирии под ограничительные меры за участие в деятельности "Вагнера" в этой стране попали граждане России Андрей Трошев, которого называют одним из руководителей группы, и Андрей Богатов, фигурирующий как один из командиров группы в Сирии.
В европейских санкциях по Украине также за причастность к деятельности "Вагнер" фигурируют Денис Харитонов и Сергей Щербаков. Их обвиняют "в подрыве территориальной целостности, суверенитета, независимости Украины".
В санкции ЕС по Ливии добавили Александра Кузнецова. В документе утверждается, что Александр Кузнецов входит в структуру командования так называемой "Группы Вагнер", участвовал в ее составе в боевых действиях в Ливии, где получил ранение. "Учитывая его должность и его действия, Александр Кузнецов несет ответственность за деятельность "Группы Вагнер", которая угрожает миру, стабильности и безопасности в Ливии", - отмечается в документе.
25 сентября, 04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 ноября заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
15 октября 2020, 13:40ЕС включил бизнесмена Пригожина в санкционный список по Ливии