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ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии
ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии - РИА Новости, 13.12.2021
ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии
Европейский союз в понедельник принял решение ввести санкции в рамках различных санкционных режимов в отношении восьми граждан России, следует из опубликованных РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:54
2021-12-13T18:03
ливия
евросоюз
в мире
москва
россия
чвк "вагнер"
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Европейский союз в понедельник принял решение ввести санкции в рамках различных санкционных режимов в отношении восьми граждан России, следует из опубликованных в официальном журнале ЕС решений. Новые санкции были утверждены на заседании Совета МИД Евросоюза.В частности, в списки в рамках режима за нарушения прав человека включены граждане России Дмитрий Уткин, которого ЕС считает одним из организаторов и командиров "Группы Вагнер", Станислав Дычко, фигурирующий в списках как "наемник "Группы Вагнер", а также Валерий Захаров, которого называют советником президента ЦАР по безопасности.В рамках санкций ЕС по Сирии под ограничительные меры за участие в деятельности "Вагнера" в этой стране попали граждане России Андрей Трошев, которого называют одним из руководителей группы, и Андрей Богатов, фигурирующий как один из командиров группы в Сирии.В европейских санкциях по Украине также за причастность к деятельности "Вагнер" фигурируют Денис Харитонов и Сергей Щербаков. Их обвиняют "в подрыве территориальной целостности, суверенитета, независимости Украины".В санкции ЕС по Ливии добавили Александра Кузнецова. В документе утверждается, что Александр Кузнецов входит в структуру командования так называемой "Группы Вагнер", участвовал в ее составе в боевых действиях в Ливии, где получил ранение. "Учитывая его должность и его действия, Александр Кузнецов несет ответственность за деятельность "Группы Вагнер", которая угрожает миру, стабильности и безопасности в Ливии", - отмечается в документе.Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 ноября заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759161623.html
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ливия, евросоюз, в мире, москва, россия, чвк "вагнер"
16:54 13.12.2021 (обновлено: 18:03 13.12.2021)
 
ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии

ЕС ввел санкции против россиянина под предлогом его участия в войне в Ливии в составе ЧВК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Европейский союз в понедельник принял решение ввести санкции в рамках различных санкционных режимов в отношении восьми граждан России, следует из опубликованных в официальном журнале ЕС решений. Новые санкции были утверждены на заседании Совета МИД Евросоюза.
В частности, в списки в рамках режима за нарушения прав человека включены граждане России Дмитрий Уткин, которого ЕС считает одним из организаторов и командиров "Группы Вагнер", Станислав Дычко, фигурирующий в списках как "наемник "Группы Вагнер", а также Валерий Захаров, которого называют советником президента ЦАР по безопасности.
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 17:18
Глава МИД Франции рассказал о возможных санкциях против ЧВК "Вагнер"
В рамках санкций ЕС по Сирии под ограничительные меры за участие в деятельности "Вагнера" в этой стране попали граждане России Андрей Трошев, которого называют одним из руководителей группы, и Андрей Богатов, фигурирующий как один из командиров группы в Сирии.
В европейских санкциях по Украине также за причастность к деятельности "Вагнер" фигурируют Денис Харитонов и Сергей Щербаков. Их обвиняют "в подрыве территориальной целостности, суверенитета, независимости Украины".
В санкции ЕС по Ливии добавили Александра Кузнецова. В документе утверждается, что Александр Кузнецов входит в структуру командования так называемой "Группы Вагнер", участвовал в ее составе в боевых действиях в Ливии, где получил ранение. "Учитывая его должность и его действия, Александр Кузнецов несет ответственность за деятельность "Группы Вагнер", которая угрожает миру, стабильности и безопасности в Ливии", - отмечается в документе.
Министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 04:18
В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 ноября заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 13:40
ЕС включил бизнесмена Пригожина в санкционный список по Ливии
 
ЛивияЕвросоюзВ миреМоскваРоссияЧВК "Вагнер"
 
 
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