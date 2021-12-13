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Наука
https://ria.ru/20211213/samarskiy-1763172730.html
В России обучили нейросеть определять виды птиц по одному перу
В России обучили нейросеть определять виды птиц по одному перу - РИА Новости, 13.12.2021
В России обучили нейросеть определять виды птиц по одному перу
Уникальную нейросеть, способную точно определить вид птицы по одному перу, создали ученые Самарского национального исследовательского университета имени... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T07:00
2021-12-13T07:00
наука
технологии
самара
навигатор абитуриента
университетская наука
самарский университет
россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Уникальную нейросеть, способную точно определить вид птицы по одному перу, создали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева совместно с коллегами из других российских вузов. Разработка, по словам авторов, будет полезна при организации безопасности воздушного движения, а также в познавательных целях. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Нейросетевые алгоритмы, по словам ученых, лишь недавно научились отличать собак от кошек, однако уже сегодня на их основе создаются мощные инструменты, способные помочь как специалистам, так и любителям определять виды животных по различным данным без специального оборудования.Уникальный алгоритм, позволяющий по фотографии пера узнать, какой птице оно принадлежало, разработали исследователи Самарского университета. Для этого они обучили нейронную сеть на массиве фото, собранном из всех профессиональных орнитологических баз данных."Многие перья, в основном, небольших серо-коричневых птиц, очень похожи, их сложно различить даже профессионалам. Например, это семейства Вьюрковых, Пеночки, Славки, Камышовки и другие, в каждом из которых много видов, и многие из них едва отличимы от воробья. Плотность их расселения в лесах и парках может достигать нескольких десятков особей на квадратный километр", – рассказала один из авторов разработки, студентка магистратуры Самарского университета Алина Белько.Ранее подобная работа требовала лабораторного ДНК-теста, использования специализированных книжных атласов либо ручного поиска по базам фотографий, объяснили ученые. По их словам, новый инструмент будет иметь большую практическую ценность для организации безопасной работы аэропортов.В исследовании принимали участие специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и филиала ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН. Авторы планируют в будущем развивать данное направление исследований и разработать программное обеспечение для удобного пополнения базы данных перьев пользователями. Исследования в части повышения качества работы нейронной сети будут также продолжаться.
https://ria.ru/20211209/samarskiy_universitet-1762805194.html
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технологии, самара, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, россия
07:00 13.12.2021
 

В России обучили нейросеть определять виды птиц по одному перу

© Фото : пресс-служба Самарского университетаПерья птиц, которые использовались для проведения исследования
Перья птиц, которые использовались для проведения исследования - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : пресс-служба Самарского университета
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Уникальную нейросеть, способную точно определить вид птицы по одному перу, создали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева совместно с коллегами из других российских вузов. Разработка, по словам авторов, будет полезна при организации безопасности воздушного движения, а также в познавательных целях. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Нейросетевые алгоритмы, по словам ученых, лишь недавно научились отличать собак от кошек, однако уже сегодня на их основе создаются мощные инструменты, способные помочь как специалистам, так и любителям определять виды животных по различным данным без специального оборудования.
Уникальный алгоритм, позволяющий по фотографии пера узнать, какой птице оно принадлежало, разработали исследователи Самарского университета. Для этого они обучили нейронную сеть на массиве фото, собранном из всех профессиональных орнитологических баз данных.
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"Многие перья, в основном, небольших серо-коричневых птиц, очень похожи, их сложно различить даже профессионалам. Например, это семейства Вьюрковых, Пеночки, Славки, Камышовки и другие, в каждом из которых много видов, и многие из них едва отличимы от воробья. Плотность их расселения в лесах и парках может достигать нескольких десятков особей на квадратный километр", – рассказала один из авторов разработки, студентка магистратуры Самарского университета Алина Белько.
Ранее подобная работа требовала лабораторного ДНК-теста, использования специализированных книжных атласов либо ручного поиска по базам фотографий, объяснили ученые. По их словам, новый инструмент будет иметь большую практическую ценность для организации безопасной работы аэропортов.

"Анализ того, какие птицы были сбиты, позволяет понять, как предотвратить это в будущем. Например, для отпугивания мелких птиц транслируют голоса хищных птиц, для отпугивания ворон, напротив, напуганные голоса ворон. Не во всех аэропортах орнитологам доступны лаборатории, зачастую вид птиц приходится определять "на глаз" или даже по запаху перьев".

Доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета
В исследовании принимали участие специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и филиала ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН. Авторы планируют в будущем развивать данное направление исследований и разработать программное обеспечение для удобного пополнения базы данных перьев пользователями. Исследования в части повышения качества работы нейронной сети будут также продолжаться.
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НаукаТехнологииСамараНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСамарский университетРоссия
 
 
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